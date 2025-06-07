蔡依林前進好萊塢拍打戲 國際名導操刀MV 開撕洞洞裝辣翻

蔡依林的挖洞裝看來十分性感。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林赴美拍攝新歌《Pleasure》MV，團隊進駐好萊塢環球影城製片廠，一口氣包下3座攝影棚、打造6大場景，天后身穿火辣的挖洞裝，更親自上演打鬥戲碼，華麗視覺讓人看得目不轉睛。

蔡依林（中）赴美國拍攝新歌MV，與國際舞者合作。（凌時差提供）

配合劇情，Jolin一人詮釋6大角色，包括女宙斯、自我迷戀的雕刻師、貪婪金錢的黑寡婦、對抗心魔的女戰士、陷入夢境混亂的睡美人以及帶領萬人獻祭的女祭司。

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儘管拍攝現場節奏緊湊，幾乎一鏡到位，Jolin笑說：「團隊的事前工作都做得很精確也很好，現場很準時就收工；我只要沒有熬夜都不累，我發現我很適合好萊塢的工作時間。」

Jolin這次挑戰打鬥戲，在「修羅鬥場」裡與自己正面交鋒，象徵一次次直面內心陰影，經歷掙扎與重塑，並詮釋了MV核心，「唯有直視本我，方能走向真正的釋放與愉悅。」現場還請來武術指導要學習武打動作。

《Pleasure》的MV由享譽國際的導演Christian Breslauer執導，Christian Breslauer大有來頭，近來曾與美國樂壇天后亞莉安娜以及Jisoo、Lisa等大咖合作。

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