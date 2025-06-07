金馬名導蕭雅全遭爆「掀衣舔胸」後輩！美女導演陳蔚爾控受害不只1人 台北電影節緊急撤換評審

蕭雅全2023年憑《老狐狸》奪金馬獎最佳導演，領獎感言意外觸發陳蔚爾回憶。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者許世穎／台北報導〕導演陳蔚爾昨於社群媒體發表長文，控訴《老狐狸》金馬導演蕭雅全對她進行性騷擾。她細數從2005年初識對方的敬仰與信任，到近年因MeToo浪潮與個人經歷逐步走向揭露的決定，一字一句自揭多年來被消音、壓抑、反覆受創的心路歷程，並寫下：「從這一刻起，我不再是受害者，而是倖存者。」接受本報訪問時更表示：「受害者不只我一個！」

導演陳蔚爾昨在臉書控訴遭蕭雅全MeToo的過程，希望不要有更多人受害。（翻攝自臉書）

蕭雅全多次釋出性暗示 陳蔚爾3次身體界線被侵犯

陳蔚爾表示，2005年認識蕭雅全，起初對他印象是幽默親切，10年後再度聯絡，對方卻多次傳達性暗示。例如2016年農曆年在西螺外婆家時，蕭雅全傳訊問：「外婆身高有180吧？」、「妳穿高跟鞋嗎？」、「很性感吧？」、「我對性感沒抵抗力…可惜你現在不在台北。」她回說「我在的話？」，對方竟直接表示可能會邀她「做愛」。

請繼續往下閱讀...

她說當時並未意識到，原來自己早已被性化為性客體，本來以為用幽默閃避話題、不回應性要求，就能保有導演尊嚴，並強調：「只有我，始終真心把他當忘年之交的朋友。」沒想到還是有三次身體界線被他侵犯，每次都是她處於單身、與男友鬧矛盾期間。某次還遭他未經同意觸摸腿、將手伸進衣服，甚至舔她胸部，她因極度震驚無法抗拒，只能將恐懼壓抑。

一切回憶的觸發點，是2023年蕭雅全以《老狐狸》獲金馬獎最佳導演，台上致詞說「你要跟我道謝，不如去幫助別人」讓陳蔚爾心頭一震。2024年台北電影節與對方意外碰面，對方還拍她、搭話，她低聲說「幹嘛啦」，他卻回：「幹嘛對我這麼兇？」讓她悲傷形容：「他表現得好像什麼都沒發生過，知道沒人會在那種場合跟他撕破臉。」

陳蔚爾PO文指證歷歷 蕭雅全未做回應

陳蔚爾受訪時坦言，決定公開是因為知道不只她一人受害，「我有試著找其他受害者，但我不能幫別人代言，連發這篇文我都考慮很久。」她感嘆和蕭雅全在立足點上本就不公平，「發生了，代價都是我們扛，圈內人還形容他風流、很花，說來都是溢美之詞。但做錯事的不是我們！」

針對陳蔚爾指控，蕭雅全起初接電話表示尚未看到貼文，要先了解狀況，之後便未再接聽、尚無回應。他原訂擔任第27屆台北電影節「電影造型提案工作坊」評審，北影表示已做出調整，「接替人選安排中，其他活動如期舉行，不受影響。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法