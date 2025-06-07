（人物專訪）魏嘉瑩謝阿信教混音誇厲害 驚喜小太陽Ella送溫暖

魏嘉瑩親自參與專輯許多環節，也幸運邀請偶像助陣。（記者胡舜翔攝）

記者陳慧玲／專訪

「小魏」魏嘉瑩出道7年多，從首張專輯歌曲《喜歡我吧》就一鳴驚人，最近推出新專輯《你不必無時無刻維持完美的笑容》更幸運邀得Ella和韋禮安兩位大咖助陣合唱。

★超級明星臉像阿信 和鼓鼓宛如兄妹

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過去魏嘉瑩受蘇打綠音樂啟發，現在則有五月天主唱阿信相挺，還教她混音方法，大讚阿信厲害。對於常有網友覺得她和阿信很像，魏嘉瑩說：「可能是髮型有點類似，大家太愛主唱大人了，所以看什麼都想到他。」

阿信和小魏常被粉絲說相像。（翻攝自臉書）

除了被說像阿信，也有人覺得魏嘉瑩側臉像孫燕姿，她談到：「我常被說像王彙筑，也有人說過我像張芸京，還有人說我和鼓鼓像兄妹，如果有這哥哥，我會很開心。」

這次推出專輯，阿信也有參與魏嘉瑩和韋禮安合唱曲《我不配快樂》製作，她說：「阿信會讓大家感覺，可以勇於說出自己想法。」阿信還誇讚：「這張專輯很好聽。」

★崇拜 韋禮安超強且幽默 青峰像精神領袖

談到和韋禮安合唱，魏嘉瑩說：「我以前是吉他社，大家都喜歡翻唱他的歌，他寫歌很強、唱歌很強，在吉他社都會流傳，他也很幽默，我看他一些搞笑影片很有幽默感。」

至於和Ella合唱《時光從不溫柔》，對魏嘉瑩來說同樣也是圓夢，她談到：「兩位都是我的偶像，Ella讓我驚喜、窩心，有段時間我都聽S.H.E的歌聽到睡覺，醒來還是放著她們的歌曲，所以遇到Ella本人我很緊張，講不出話，又怕她以為我沒禮貌，所以我鼓起勇氣告訴她：『我很緊張，但我很喜歡妳。』Ella安慰我又拍拍我，閒話家常讓我放鬆，很溫暖，就像是小太陽。」

魏嘉瑩也分享蘇打綠對她的啟發，「他們的音樂給我滿多力量，有一次看現場深深愛上蘇打綠，青峰說：『我們要溫柔的推翻這個世界。』感覺就像精神領袖。」

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