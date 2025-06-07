（人物專訪）謝玲玲教出高學歷兒女 68歲圓博士夢 今獲頒名譽學位

謝玲玲68歲榮獲名譽文學博士，直說很感恩。（記者潘少棠攝）

記者胡如虹／專訪

台灣優質生命協會的親善大使謝玲玲人美心善爆喜訊！她今天回母校文化大學領受名譽文學博士，她的5位子女都專程從香港飛來台灣，全家總動員見證媽媽獲頒名譽文學博士的榮耀時刻。

★把小孩教得很好 笑稱滿足虛榮心

以電影《婉君表妹》踏入演藝圈的謝玲玲，曾有最美的童星之稱，還拿過兩座現已停辦的金馬獎最佳童星獎，23歲息影遠嫁香港富商兼寰亞電影老闆林建岳，婚後育有2子3女；卻因王祖賢的介入，這場婚姻鬧得沸沸揚揚，謝玲玲雖然有婆婆的力挺，還是走上離婚之路。

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謝玲玲談到排行老三的次女林顥伊（前）拿博士時，忍不住露出以女為榮的笑容。（謝玲玲提供）

謝玲玲透露離婚後，她一個人帶著5個子女生活，很怕人家說她是單親媽媽不會教小孩，所以對子女的學業、品德要求很高。5個子女中有兩位博士，一位雙碩士、一位碩士，讓她講起子女的學歷，忍不住笑稱這方面她有點虛榮心，就是想讓人家覺得單親媽媽把小孩教得很好。

★活到老學到老 跟上年輕人潮流

「媽媽不能被孩子看不起，所以我什麼都學。」68歲的謝玲玲說她很努力學東西跟上年輕人的潮流，兒女唸到博士，她也想跟兒女一樣拿博士，幾年前唸完長江商學院的CEO課程後，本來今年要申請日內瓦大學的博士班，沒想到招生不足，沒有申請成功，結果就收到文化大學要頒授名譽文學博士給她的通知，讓心想事成的她充滿感恩。

謝玲玲（右三）今天要回母校文化大學領名譽文學博士，５位子女全員到齊。（謝玲玲提供）

謝玲玲表示，5個子女只有大女兒結婚搬出去住，其他孩子都跟她同住，她跟孩子的感情非常好，她請秘書在群組公布她6月7日要回台灣領名譽文學博士時，5個子女都說要來台灣陪她，連剛考完試的孫女也說要來台灣看她拿博士。

由於她跟5個子女已十幾二十年沒有一起回娘家，這次回台拿博士，也難得可以家族聚會。只是孝順的她不免感慨說，可惜爸媽過世了，不然爸媽看到她拿博士一定會很開心。

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