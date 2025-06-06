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娛樂 最新消息

李李仁愛的呼呼鍾欣凌 餵喝湯補槍「像顧老人」

李李仁（左）和鍾欣凌第一次合作，卻一見如故，活動上還開心擁抱。（記者陳奕全攝）李李仁（左）和鍾欣凌第一次合作，卻一見如故，活動上還開心擁抱。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾欣凌、孫淑媚、丁寧和李李仁等人昨出席華視、公視台語台新戲《拜六禮拜》首映。劇中最香豔刺激的組合莫過於孫淑媚與連晨翔的姐弟戀，兩人首度挑戰床戲，事前做了不少功課。丁寧補充笑說：「我還推薦孫淑媚去看A片，不然她太純情了！」孫淑媚聽了羞紅了臉，但她沒有照做，只看了吻戲、床戲的戲劇片段做準備。

鍾欣凌與李李仁這組雖沒激情戲，但鍾欣凌仍覺得李李仁非常懂得浪漫。她說：「李仁哥會溫柔地幫我把臉上的髒東西擦掉，還會餵我喝湯。」她特別感動的是，李李仁在餵湯前還會先吹涼。沒想到李李仁卻很直男發言回：「這不就很像在照顧老人嗎？」讓鍾欣凌當場翻白眼。

另外，丁寧拍戲前向劉書宏分享了拍攝親密戲的「訣竅」，她說：「我保溫瓶裡有裝酒，你喝一點再上，會比較放鬆。」劉書宏聽從「姐的建言」後果真覺得比較自在，每次開拍前還會默默找她討酒喝。

※飲酒過量，有害健康 / 未成年請勿飲酒 酒後請勿開車※

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