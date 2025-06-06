吳申梅砸7萬泰國買公仔 2隻限量巨型MOLLY超療癒

吳申梅曬出限量的巨型公仔MOLLY。（吳申梅提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳申梅熱愛蒐集公仔，前陣子陪老公到曼谷出差，兩人扛回了兩隻限量的巨型MOLLY，各自搭機帶回台灣與香港的家，她忍不住笑說：「公仔真的超級可愛，很療癒。」不忘拍攝開箱影片。

除了超萌的MOLLY，吳申梅喜愛的公仔還有Labubu及哭娃（Cry Baby），她之前跟老公逛街，發現台灣跟香港的貨都不多，平常根本很難掃貨。

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沒想到她在曼谷的公仔店意外發現，店裡有超多可以公仔，甚至還有超大隻的巨型公仔MOLLY 1000%可以選購。

吳申梅表示：「大公仔真的很重，加上箱子有12公斤，要帶回台灣真的不太方便，只是回到飯店後，愈想愈覺得不要錯過這難得的機會！」隔天一早就衝去店裡下單買了兩隻，透露大概花了台幣7萬多元。

至於狂買公仔是否想要當媽，吳申梅笑稱不著急，「每次看到MOLLY，都會讓我不自覺微笑，好像彌補了小時候沒有買到小娃娃的遺憾。」她今年與陳孟賢推出的單曲《愛的感覺》很受粉絲歡迎，有計畫再推出新歌。

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