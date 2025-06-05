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小豬扮網紅朝王識賢吐貢丸 阿Ben拍戲濺血掛急診

羅志祥時隔8年重返電影圈。（記者胡舜翔攝）羅志祥時隔8年重返電影圈。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕王識賢主演台片《我的網紅女兒》前晚辦殺青宴，他說飾演的老爸有點天兵，也有點傳統大男人形象，不過跟著時代慢慢進步，改變自己；演出女兒的陳怡佳分享拍戲時，獲王識賢很多幫助，得到滿滿信任感。

林道禹（左起）、林真亦、陳怡佳、王識賢、張懷秋、王宣、白吉勝出席《我的網紅女兒》殺青宴，開心聊拍攝花絮。（記者胡舜翔攝）林道禹（左起）、林真亦、陳怡佳、王識賢、張懷秋、王宣、白吉勝出席《我的網紅女兒》殺青宴，開心聊拍攝花絮。（記者胡舜翔攝）

有「女兒傻瓜」封號的王識賢坦言拍這部片才知道「當網紅很辛苦」，問到戲外是否支持女兒當網紅？他遲疑說：「太辛苦了，還是不要吧，天下工作這麼多。」表示希望給女兒最好的，「苦我來吃就好。」

暌違8年拍片的「小豬」羅志祥飾演說唱歌手SK，因暗戀陳怡佳，有場和她家人共進晚餐的戲，不小心將貢丸吐到王識賢身上，又因鏡位關係，拍了3、4次才完成。

因羅志祥的角色是網紅，他說有先看短影片觀摩，分享玩唱歌APP遇上自封「南部羅志祥」的網友，互相留言互動，還當場模仿該網友拍照姿勢，逗樂全場。

至於片中「最慘擔當」為「阿Ben」白吉勝，他拍武打戲時手遭玻璃碎片割到，眉毛也被撞到狂流血，凌晨兩三點掛急診，要殺青前又被BB槍打到手，拍片可是一波三折。《我的網紅女兒》預計2026年在台上映。

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