周渝民期許F4合體 瘋癲搞笑就好-楊貴媚臉貼減齡特效定位點拍戲 忘了滿臉痣就想逛夜巿

《我們與惡的距離》第二季昨舉行首映會，林君陽（左起）、張軒睿、詹子萱、于子育、劉子銓（右起）、楊貴媚、謝欣穎、白潤音，提前為周渝民（左五）、薛仕凌（右五）慶生。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕Energy去年元旦宣告復出，現在又傳出因《流星花園》爆紅全亞洲的F4在相信音樂極力撮合下也可望在明年辦25週年合體演唱會。「仔仔」周渝民昨出席影集《我們與惡的距離》第二季首映會，坦言「每一年都有機會（合體），每年都有人來找我們」，不說死合體與否。

但他對F4合體有期許，「如果只是單純想賺錢的話，不要特別找我，希望有些規劃再來。」然而他不想賺錢，難道沒有其他人想賺？他搞笑回：「去問他們啊，問我幹嘛？」

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周渝民每年被大老闆或是以往的貴人詢問F4合體時，都回「很好啊」，自認參與F4活動，「基本上沒有太大壓力，我在四人中年紀最小，瘋癲搞笑就好。」只是當他希望就算合體也要有所規劃時，總是沒下文。

而仔仔、薛仕凌和楊貴媚、謝欣穎等人在《與惡2》劇中角色跨越20年歲月。拍攝20年前戲份時，臉上都貼滿「減齡特效」的黑色定位點，以利後製，沒想到蔡振南和他們對戲，看了許久才發現異狀，還對謝欣穎幽幽說：「我以為妳的新造型是臉上有很多痣。」加上楊貴媚、薛仕凌也有一樣的「痣」，蔡振南甚至腦補「痣是這家人的遺傳特徵」。

楊貴媚說一開始很排斥臉上要貼東西，擔心對戲時會笑出來，導演林君陽一句「好萊塢都這樣做」就說服她，後來她拍戲時，甚至忘記臉上貼滿黑點，一有空檔就想出門逛夜市，好在旁人立刻阻撓她：「妳忘了臉上有東西嗎？」

此外，仔仔和薛仕凌都是6月生日，一個9日一個10日，昨天劇組提前為他們慶生，兩個同屬內向個性的人，看來都被這個驚喜嚇呆了。

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