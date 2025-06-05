〈人物專訪〉直播天后敗給櫃姐 丟丟妹買衣海刷20萬

李明珊衣服有上千件，不敵推銷刷了20萬買下這件衣服，到現在還沒穿過。（記者潘少棠攝）

記者林欣穎／專訪

「丟丟妹」李明珊直播叫賣事業明年將邁入第10年，在北部和中部都有工作室的她，前幾年在新北買下兩間房，日前接受專訪開箱70坪3千萬豪宅，裝潢相當華麗。

工作時幾乎每天都穿不同套的丟丟妹透露，自己衣服有上千件，還分享之前買下的20萬元精品衣，竟是因為自己拒絕不了推銷，意外成為「直播天后」的一大反差。

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李明珊開箱70坪3千萬豪宅，裝潢相當華麗。（記者潘少棠攝）

平常忙著衝刺事業的丟丟妹很少有休閒時間，只要一得空去購物，幾乎都是買好買滿，夜市隨便買就要上萬元，「我不太會殺價，也很不好意思拒絕（推銷），就是因為我也是做生意的，知道很不容易。」

提到之前與姊姊逛百貨公司，遇到櫃姐推銷竟二話不說就刷了20萬買下，「我知道那是她賣不掉的，其實那也不是我的風格，到現在都還沒穿過，但就拒絕不了還是買了。」

如今事業將邁入第10年，丟丟妹坦言沒想過會做這麼久，她有感自己體力大不如前，天天日夜顛倒、在鏡頭前叫賣相當耗元氣。

聊到現在快要讀小一的兒子，她語氣一轉柔和：「他只要去廟裡拜拜都一定會跟神明說：『保佑我媽媽李明珊沒有工作，身體健康，每天陪我』都沒有人教他他就這樣說。」童言童語讓丟丟妹哭笑不得。

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