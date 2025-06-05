〈金曲36〉李竺芯創作台語歌很國際 和鍾興民喇低賽聊出靈感

李竺芯手拿舍利子，首度接受媒體訪問。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李竺芯昨天現身受訪，她以專輯《Suí 水》入圍本屆金曲獎6項大獎，堪稱是本屆的大黑馬。她在專輯中嘗試法文、日語等不同語種，許多人以為她在國外長大，其實她是土生土長的台南人，從小最愛看的節目是偶像許效舜主持的《鐵獅玉玲瓏》。

出道多年的李竺芯，換了4、5間唱片公司，數度等不到發片機會，直到遇到鼓勵她「做自己」的恩師鍾興民，也催生出了這張備受金曲評審青睞的作品。

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李竺芯帶著自己的幸運物舍利子到場，她分享創作目標，就是希望自己唱的台語歌，能夠聽起來「很國際」。她這次發片共入圍台語歌后、最佳台語專輯和年度歌曲等大獎，忍不住笑說：「我是一個怪女子，結果遇到一個更奇怪的老闆。」感謝老闆鍾興民的支持，要她做自己。

被問到最想要拿哪一座獎？李竺芯表示，若是拿到年度歌曲會非常開心，提到入圍的歌曲《足芳足芳》誕生過程非常特別，「那天我跟鍾興民老師一邊煮菜一邊『喇低賽』，聊一聊就寫出來了。」

至於備受關注的台語歌后大獎，李竺芯當然也有期待，她的對手包括詹雅雯、蔡秋鳳、林美秀與王彙築，提到前輩詹雅雯有到她的社群留言鼓勵，兩人還相約之後要喝咖啡。

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