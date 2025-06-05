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〈金曲36〉柏霖吃素淨溪 盼封金曲歌王

柏霖首度入圍金曲獎，今年將力拚華語歌王殊榮。（記者胡舜翔攝）柏霖首度入圍金曲獎，今年將力拚華語歌王殊榮。（記者胡舜翔攝）

記者張釔泠／專訪

柏霖PoLin以《允許萬物破碎》叩關本屆金曲獎華語歌王獎項，創作這張專輯前，他陷入人生黑暗期，事業運、家運雙雙不好，幸而有媽媽的指引；有次他回宜蘭老家，還沒放下行李，媽媽就說「你能量很污濁」，要他立刻去山上走走，他才找到宣洩的開關，再度得到創作的動力。

過去兩年，他經歷了親近的舅公過世，又面對了事業上的連串打擊，除了參加的中國選秀節目突然收攤，也不太適應台灣的職場文化，「以前在國外的舞團，工作環境非常開放、平等，東方的辦公室文化則是比較重視倫理、輩份。是在一個磨合期後，我才了解這是他們給予愛的方式。」

當時他刻意屏蔽、逃避難過情緒，把自己關在家中，每天只面對兩隻狗和花草，甚至想離開台灣再到國外跳舞，或是去報考建築系就讀，直到那次回老家後，媽媽要他好好面對自己的情緒、試著再感受一次，他才得以把自己「撿回來」，「那時候到山上走一圈後，就發現有了變化，後來又帶著吉他到山上住了一晚，才帶回《懂了》這首歌。」

《允許萬物破碎》其實就是他「自救」的過程，也呈現了他製作音樂的立場，在所有的聲音中加入自己的背景，例如部落的雨聲、走過山林的草叢聲、獵人開獵槍的聲音，《好像被一支箭矢跟蹤》更錄進爸爸學老鷹的叫聲，「這就是原民的我、很森林的我，很開心在嘈雜的世界裡有被聽到。」也感謝金曲獎的肯定，除了已經許願吃素、淨溪，也要帶著爸媽一起走紅毯，因為爸媽就是他的幸運星。

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