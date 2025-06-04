晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

艾偉接麥田萌念捐大體 林美貞紅眼眶避談離婚

艾偉（左三）與王淑娟（右三）再續前緣，和張雁名（左起）、洪小鈴、黃采儀（右起）、陳志強笑談片場趣聞。（記者潘少棠攝）艾偉（左三）與王淑娟（右三）再續前緣，和張雁名（左起）、洪小鈴、黃采儀（右起）、陳志強笑談片場趣聞。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「花系列」當家花旦王淑娟與小生艾偉再續前緣，攜手演出大愛劇《生命的麥田》，昨與孫鵬、陳志強、關聰、林美貞等人出席首映記者會。艾偉暌違多年回歸台劇，直呼：「原來台灣演員這麼優秀。」演出該劇讓他感觸良多，萌念70歲簽署捐贈大體、遺愛人間。

林美貞低調避談與孫興離婚。（記者潘少棠攝）林美貞低調避談與孫興離婚。（記者潘少棠攝）

艾偉盛讚王淑娟在片場就像7-11老闆，是劇組的「能量擔當」。而孫鵬在劇中挑戰聾啞人士，全靠眼神與肢體詮釋情感，令艾偉刮目相看猛誇：「我覺得孫鵬應該得獎；關聰大哥也是，現場好像很隨便，螢幕上卻很細膩，是個厲害的狠角色。」

林美貞離婚後首度公開露面，談及4月與孫興結束24年情感，眼眶泛紅低調回應：「我很習慣，生活就是這樣。」面對感情起伏塵埃落定，林美貞雖沒明說，但談及角色提到：「心中要有愛，要有希望，才能面對未來的日子。」孫鵬見現場低氣壓，趕緊搬出愛妻狄鶯救火。

陳志強則透露與曾智希備孕進度，坦言太太因壓力大導致身體狀況不穩，不過兩人急切期待新生命的到來，「我要播種，她要發芽，才能讓生命的麥田延續。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中