艾偉接麥田萌念捐大體 林美貞紅眼眶避談離婚

艾偉（左三）與王淑娟（右三）再續前緣，和張雁名（左起）、洪小鈴、黃采儀（右起）、陳志強笑談片場趣聞。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「花系列」當家花旦王淑娟與小生艾偉再續前緣，攜手演出大愛劇《生命的麥田》，昨與孫鵬、陳志強、關聰、林美貞等人出席首映記者會。艾偉暌違多年回歸台劇，直呼：「原來台灣演員這麼優秀。」演出該劇讓他感觸良多，萌念70歲簽署捐贈大體、遺愛人間。

林美貞低調避談與孫興離婚。（記者潘少棠攝）

艾偉盛讚王淑娟在片場就像7-11老闆，是劇組的「能量擔當」。而孫鵬在劇中挑戰聾啞人士，全靠眼神與肢體詮釋情感，令艾偉刮目相看猛誇：「我覺得孫鵬應該得獎；關聰大哥也是，現場好像很隨便，螢幕上卻很細膩，是個厲害的狠角色。」

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林美貞離婚後首度公開露面，談及4月與孫興結束24年情感，眼眶泛紅低調回應：「我很習慣，生活就是這樣。」面對感情起伏塵埃落定，林美貞雖沒明說，但談及角色提到：「心中要有愛，要有希望，才能面對未來的日子。」孫鵬見現場低氣壓，趕緊搬出愛妻狄鶯救火。

陳志強則透露與曾智希備孕進度，坦言太太因壓力大導致身體狀況不穩，不過兩人急切期待新生命的到來，「我要播種，她要發芽，才能讓生命的麥田延續。」

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