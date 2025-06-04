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劉以豪陷三角戀回家問媽媽 曹佑寧笑喊會照三餐親王淨

陳如山（左起）、陳孝萱、劉以豪、曹佑寧（右起）、袁澧林一同現身《山忌 黃衣小飛俠》首映會。（記者潘少棠攝）陳如山（左起）、陳孝萱、劉以豪、曹佑寧（右起）、袁澧林一同現身《山忌 黃衣小飛俠》首映會。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《山忌 黃衣小飛俠》昨晚舉行首映，導演蔡佳穎偕劉以豪、袁澧林、曹佑寧、陳如山、陳孝萱等演員亮相。現場首度揭曉袁澧林與劉以豪、曹佑寧在片中交織的三角關係。劉以豪更自曝曾和朋友同時喜歡一位女生，當時因沒戀愛經驗，還跑回家問媽媽，笑說：「現在不會問媽媽了啦！」

談到私下互動，劉以豪說與曹佑寧經常聊天，曹祐寧則補充兩人多聊植物與咖啡，笑稱看劉以豪照顧植物還被感動，「就像照顧小孩一樣！」袁澧林也加碼爆料：「他每天都在看植物，相簿裡的照片都長一樣，但他看得超認真！」

統一獅球星陳傑憲將赴美出席白襪隊「台灣日」活動，由於正值球季引發球迷熱議。前隊友曹佑寧表示，身為公眾人物，做決定難免有多重考量，「不是一個人的想法就能定案」。

至於陳傑憲日前因一句俚語惹議，曹佑寧表示不知情，初聽還誤會對方說的是「親」，被追問是否也會照三餐「親」女友王淨，他愣住後靦腆笑答：「會啦！會啦！」《山忌 黃衣小飛俠》將於6月6日在台上映。

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