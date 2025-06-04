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韓援女神爆紅莫名黑料纏身-李多慧 李珠珢 邊荷律太委屈

邊荷律遭網友抹黑，委屈難過。（資料照，記者林正堃攝）邊荷律遭網友抹黑，委屈難過。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕近年職棒啦啦隊掀起「韓援熱潮」，許多韓籍人氣女神都來台加入啦啦隊，不過人紅是非多，不管是首位來台的李多慧，還是今年人氣爆棚的李珠珢都被傳過不少黑料，日前更有網友指控，中信PS女孩邊荷律亂丟垃圾、罵工讀生等，對此，球團經紀人昨火速闢謠，呼籲別再做惡意攻擊。

李珠珢來台人氣旺，遭傳耍大牌。（資料照，記者陳志曲攝）李珠珢來台人氣旺，遭傳耍大牌。（資料照，記者陳志曲攝）

莫名遭惡意攻擊 邊荷律委屈難過

韓援女神爆紅莫名黑料纏身-李多慧 李珠珢 邊荷律太委屈李多慧來台2年，轉隊時曾屢被議論。
（資料照，記者陳奕全攝）

邊荷律來台發展一年多，可愛活潑個性收穫大批粉絲，未料日前遭網友指控在球場亂丟垃圾、用韓文罵哭工讀生等，更說邊荷律「根本私底下跟螢幕上是兩種人，螢幕上都是演的」，對此，球團經紀人發聲，強調完全沒有此事，提到荷律連吃粽子都站在垃圾桶旁，何須亂丟還把人罵哭，「也聯繫過中職工讀生主管，他說根本沒這事。」

經紀人透露，邊荷律看到留言時，感到很委屈難過，經紀人也呼籲大家要冷靜，不要再惡意攻擊，或去做不適當的猜測，「所有啦啦隊女孩都很努力和用心在自己的工作崗位，支持她們最好的方式就是肯定她們！」而社群上有不少網友發聲支持邊荷律，為她感到心疼。

李多慧無意搶隊長 李珠珢人氣高爆料多

其實韓援女孩大多在韓國就有一定知名度，來台後自然受到高度關注，業配、代言邀約不斷。李多慧就因為在台灣發展比韓國好，不但努力學中文，也在台灣租屋定居。只是人紅是非也多，李多慧轉隊小龍女時曾被爆「搶隊長」，不過球隊也隨即做出澄清。

而今年才加入富邦的李珠珢更是被爆出耍大牌、應援非C位不站等，不過因為李珠珢本來就是韓國高人氣的啦啦隊女孩，來台發展必然會對球隊有所要求，球隊花大錢挖角也會對她比較禮遇，難免引起其他人的不滿，流言蜚語不斷，但也炒熱了韓援女孩的話題。

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