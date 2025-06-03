放浪兄弟啟動巡演 ATSUSHI驚喜回歸

TAKAHIRO（左）、ATSUSHI兩大放浪兄弟主唱合體，同時宣布將展開新的巡演，讓粉絲感動不已。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本唱跳天團「EXILE」放浪兄弟前天在演唱會上宣布，時隔約3年將舉辦日本巨蛋巡演，主唱ATSUSHI更驚喜回歸，放浪兄弟終於將以完整形式開唱，令粉絲相當期待。

ATSUSHI在2020年宣布從放浪兄弟畢業，如今將與隊友們攜手開唱，他表示終於到了可以證明放浪兄弟「存在」意義的時刻，這24年來經歷了無數挑戰，留下了美好的回憶，「有過相遇與離別，但無論如何都未曾動搖的羈絆與靈魂深處的娛樂精神。」

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「台灣女婿」AKIRA也有感而發，表示過去幾年因為疫情、成員畢業、各自專注個人活動以及ATSUSHI的缺席，使得團體無法如願進行活動，「但人生本就各自不同，沒有人能決定別人的命運。所以只能將危機化為轉機，最重要的是，我們不會停止為粉絲獻上屬於我們的表演。」

AKIRA將率放浪兄弟在6月14日於新莊舉行首場在台粉絲見面會，他以全中文祝大家端午節快樂，希望與大家留下美好的回憶。

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