《新兵》15年後再入伍 姚元浩喊話幹大事

《新兵日記》班底15年後齊聚，眾人比出標誌性敬禮手勢。

（翻攝自臉書）

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〔記者傅茗渝／台北報導〕經典軍教喜劇《新兵日記》2010年在民視播出，收視率一度衝上13%，掀起全民追劇熱。時隔15年，原班人馬驚喜聚首，劇中飾演新兵「蕭德基」的藝人艾成2022年離世，遺孀王瞳代為現身聚會，她曬出合照，特地搭配楊培安演唱的主題曲《我相信》作為背景音樂，讓粉絲一秒掉進時光隧道。

《新兵日記》2010年在民視播出，收視暴衝，當時班底劉香慈（左起）、姚元浩、李興文、趙駿亞、林若亞與阿龐（前）開心慶功。（資料照，記者王文麟攝）

主演李興文、姚元浩、劉香慈、阿龐、唐豐等人齊聚一堂，全員敬禮合影，宛如重返營區。

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王瞳笑說大家話當年話到停不下來，該劇至今仍重播，儼如傳家寶；李興文直呼過去「並肩作戰」的革命情感湧上心頭；姚元浩則喊話：「15年前我們一起幹大事，大家繼續好好的拚下去。」

黃仲崑過去服役於陸戰隊，軍中鐵血教條至今深烙心中。（黃仲崑提供）

演藝圈掀起軍教劇回憶殺之際，現年65歲的硬漢演員黃仲崑，也談到當年服役於陸戰隊的鐵血經歷。他語氣堅定地說：「我們的部隊精神就是不怕苦、不怕死、不怕難！」他當年當兵時擔任機槍班射手，每天組槍、下基地、端槍跑5公里不在話下。「合理的要求是鍛鍊，不合理的要求是磨鍊。」這句話也成了他一生奉行的信念。

黃仲崑當年雖已有歌手身分，但入伍後仍一視同仁接受嚴格訓練。他曾隨國軍義工隊四處演出，與胡瓜、陽帆同台；還跳起芭蕾，扛女兵完成托舉動作，一舉拿下國軍文藝金像獎的冠軍。

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