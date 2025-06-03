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黃瑄車禍術後第11天丟枴杖 腳綁支架首露面

黃瑄車禍開刀後首露面，腳上仍有支架輔助。（記者潘少棠攝）黃瑄車禍開刀後首露面，腳上仍有支架輔助。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕尹昭德、黃瑄、何宜珊、盧彥澤等人昨出席台視八點檔《寶島西米樂》首映記者會，劇中飾演西服店老闆娘的黃瑄以亮麗旗袍造型出席。她上月因車禍動手術，行走時腿部仍需支架，透露腳傷恢復情況良好，目前努力復健，至少半年無法跑、跳、蹲，造成大家的困擾覺得不好意思，也感謝這陣子親友們無微不至的照顧。

黃瑄透露，復健期為6到12個月，10天就要花3、4萬，因每天認真復健，術後第11天就不需枴杖輔助，「正常是4到6週，有認真做復健，真的差滿多的。」至於未來是否還敢騎車？她說還是會，並稱車禍只是個意外，「目前初判表上，我沒有任何違規事項，真的就是運氣不好，希望可以趕快回歸正常生活。」

尹昭德（右）在《寶島西米樂》經營西服店，與飾演老婆的黃瑄有精彩互動。（記者潘少棠攝）尹昭德（右）在《寶島西米樂》經營西服店，與飾演老婆的黃瑄有精彩互動。（記者潘少棠攝）

尹昭德與黃瑄劇中演夫妻，他分享日前將98歲的爸爸送回中國湖南老家，「爸爸的心願是要落葉歸根」，因為爸爸很習慣當地的食物、天氣，且也有孫女和專人照顧，身為長子的他固定每3個月過去探望，「一邊是看他、一邊是送慢性的處方簽和生活費。」

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