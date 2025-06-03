《胡如虹和她的藝人朋友們》陳乃榮叛逆心搖滾魂 認真活出自己的節奏

陳乃榮常自稱是搖滾歌手。（記者胡如虹攝）

文／胡如虹

別人怎麼看你不重要，重要的是你想成為一個什麼樣的人。

長相端正、高高帥帥的陳乃榮出道就被塑造成偶像歌手，加上演了《終極三國》擁有很多國小、國中的小粉絲後，便開始拍偶像劇，身上一直貼著偶像標籤，可是他卻常跟人說他是搖滾歌手。

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★自認搖滾歌手 終獲搖滾樂團主唱認同

「我常認為我是搖滾歌手，大家都覺得莫名其妙，為什麼是搖滾歌手？不要看我唱情歌，我唱得澎湃濃烈的時候，我內心是很搖滾的。」陳乃榮談起他自認為搖滾歌手卻沒有人相信時，自己都忍不住笑出聲。

不過陳乃榮後來自己做了音樂劇「21號漫畫店」，找來八十八顆芭樂籽的主唱阿強演他爸爸，阿強聽了他為音樂劇做的歌，從DEMO到成品之後，終於認同了他是搖滾歌手，說他是鋼琴搖滾。

被搖滾樂團主唱認同是搖滾歌手，陳乃榮言語之間有一種被肯定的得意。他承認自己內心是叛逆的，只是外表看不出來，所以他才不想循規蹈矩做符合規範的歌曲，他的夢想是成為像陳昇那樣做自己的搖滾歌手。

陳乃榮端正、高大帥氣的外表常讓他被貼上偶像標籤。（記者胡如虹攝）

★敢說敢做自己 以陳昇為努力目標

陳乃榮非常愛陳昇的表演，「他是真正敢做自己，真正敢說出心裡話的歌手。」陳乃榮印象很深刻的是以前有一次去看陳昇的演出，在一個小小的Pub，小護士樂團做暖場表演，他聽到陳昇在唸樂團沒膽，上台就上台，還要先在那邊抽根菸、尿尿做什麼。

陳昇跟小護士樂團說的那段話，給了陳乃榮很大的衝擊。他懂上台表演難免會緊張怯場，會忍不住想做些什麼，有些儀式感比較安心。但陳昇的意思是舞台上就跟舞台下是一樣自由自在奔放的感覺，為什麼在台上就會特別放不開呢？

「我那時候就想，我未來在台上演出一定要像昇哥這樣。所以剛開始跑校園演唱，演出前很緊張，不知道該怎麼辦時，我在出發前都會在家裡先上YouTube看昇哥的各種影片，覺得有被鼓勵，就不會太緊張。」

陳乃榮透露他演出前除了看陳昇的表演消除怯場的緊張之外，也會看日本搖滾樂團Mr.Children的演出影片，覺得他們講話太誠懇了。

陳乃榮雖然演過很多戲，最愛的還是唱歌。（記者胡如虹攝）



★全方位音樂人 一手包辦最新創作專輯

以陳昇跟Mr.Children做為努力的目標，陳乃榮很堅持繼續當一位音樂人，即使戲約不斷，也仍持續寫歌。最近他當起老闆出了《Whisper》專輯，從詞曲、編曲全都自己來。因為可以完全掌控，專輯中的作品和他過去的創作不太一樣，多了一種像在天空飛翔的自在， 編曲豐富卻給人很舒服的感覺。

問他到目前為止，最滿意最能代表他自己的歌曲是哪一首？陳乃榮說他會選《一起散步吧》，因為他覺得自己做到了現階段他能做到的最想做的音樂樣子。

年過40，再回頭看30歲到40歲之間為事業打拚，愛情收成進入婚姻的轉變，這些心路歷程確實是最好的創作靈感來源。把生活所見所感受的全寫進歌裡，浪漫的鋼琴搖滾歌手陳乃榮很幸福，即使別人認為他老派，覺得他對時間、愛情和人生有一種不合時宜的認真又如何，生活是自己的，活在自己的節奏中，就是一種搖滾精神。

胡如虹（右）和她的藝人朋友陳乃榮。（記者胡如虹攝）

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