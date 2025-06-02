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曹金鈴揪星友高歌送暖 蔣黎麗自糗當跪婦

曹金鈴（右三）舉辦公益演唱會，胡利（左起）、曹晶晶、白冰冰、郭昭巖和蔣黎麗無酬力挺。（記者潘少棠攝）曹金鈴（右三）舉辦公益演唱會，胡利（左起）、曹晶晶、白冰冰、郭昭巖和蔣黎麗無酬力挺。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜╱台北報導〕「國寶級舞蹈家」曹金鈴昨舉辦公益演唱會，邀集白冰冰、胡利、蔣黎麗與姪孫女曹晶晶等好友共襄盛舉，為社會注入溫暖正能量。

曹金鈴自創立台北市桔色關懷協會以來，持續投身公益，這次特別選在端午節假期舉行，盼透過音樂傳遞關懷，為長者與弱勢族群送上節日祝福。她笑稱這場演唱會沒花什麼錢，多虧身邊好友無酬力挺。她感性表示：「我還有兩年就80歲了，現在最大的福氣就是能吃好吃的、身體健康，穿什麼不重要，重點是身材要維持好，比起吃穿，做公益更有意義。」一旁蔣黎麗還打趣虧她「錢很多」。

白冰冰談到S媽痛失愛女的消息，她語重心長地表示能理解喪女之痛，有特別傳訊息關心，「夜深人靜最容易悲傷，但隔天還是要像條活龍一樣堅強走下去。」鼓勵將悲傷轉為助人的力量，也正是她多年投入公益的初衷。

年僅17歲、即將赴美攻讀醫學的曹晶晶也登台獻唱，希望為觀眾帶來歡樂與力量。她感謝白冰冰協助推出新單曲《跳舞精靈》，白冰冰也不吝稱讚：「看著晶晶從小長大，她的努力與敬業讓人驕傲，這次演出意義非凡。」

多年未公開亮相的蔣黎麗，這次也受邀擔任活動主持人，還自掏腰包購買100張白冰冰新專輯並捐出，她笑說：「我不只是出席，還用鈔票力挺！」至於個人近況，她幽默自嘲成了「跪婦」，每天擦地、聚會、做公益。談到感情生活，曾與富商有段婚姻的她低調表示目前單身，且不乏追求者。

首次參與公益演出的胡利也現身力挺，她透露除了演戲，近年在新北經營韓式餐廳，正積極研發新菜色，若有好劇本也很樂意接演。

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