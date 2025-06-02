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張哲偉端午節前夕笑著哭送外公 陳峻廷淚崩盼阿嬤入夢

陳峻廷（右）提到離世3年的阿嬤，當場落淚。（atree提供）陳峻廷（右）提到離世3年的阿嬤，當場落淚。（atree提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張哲偉、陳峻廷合作BL劇《全面管控》建立好交情，昨出席聯名保養品一日店長活動，宣布擔任「華山基金會」推廣大使，聊及與家中長輩的互動，張哲偉吐露80多歲的外公在端午節前一天離世。

陳峻廷（左）、張哲偉擔任華山基金會推廣大使，分享與家中長輩的互動。（記者王文麟攝）陳峻廷（左）、張哲偉擔任華山基金會推廣大使，分享與家中長輩的互動。（記者王文麟攝）

張哲偉談到前幾天赴日本工作，回台灣立即到醫院探望外公，之後就去準備一日店長的前置工作，3小時後就接到外公離世的噩耗，他當下沒有太崩潰，「我的眼淚是笑著的眼淚」，認為只要珍惜與家人的時光，就不會有太多後悔。他在外公臨終前告白：「很開心可以成為你的孫子，希望你可以好好休息，（在那邊）看到阿嬤，要幫我跟祂打聲招呼，我們都會很想你、很愛你。」

陳峻廷提到離世3年的阿嬤，當場哭到說不出話，因為他從小是阿嬤帶大，祖孫感情深厚。後來參加《原子少年》選秀，節目錄完還沒播出，阿嬤就傳出病危，他遺憾阿嬤來不及看到節目播出。講到阿嬤，陳峻廷泣不成聲，坦言這3年等不到阿嬤入夢，但媽媽、哥哥都有夢到，「阿嬤是最疼我的，我聽到的時候很難過，為什麼我不能作夢。」

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