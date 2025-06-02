（人物專訪）朱栢康停工一年充電 遇伯樂「破 」低潮鍍金

朱栢康充電期長達一年，想打拳擊比賽卻被建議「還是靠臉吃飯」。（記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

港星朱栢康演藝事業漸入佳境，今年以電影《破・地獄》拿下香港金像獎最佳男配角，他接受本報專訪，稱這個獎項像是個成績單，不只是「想要」而是「需要」，因為他必須在「能夠賺錢」的這條路走更長更遠一點，下一個目標劍指影帝，更笑說「我還可以拿女配、女主角」，不改幽默本性。

朱栢康在《搜查瑠公圳》中展現精彩演技，被看好入圍今年金馬獎。（伯樂影業提供）

★朱栢康戲裡打李雪像魔鬼 王振復誇戲外是天使

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朱栢康演藝事業擴展至台灣，最近為宣傳首部台灣電影《搜查瑠公圳》，與李雪、王振復一起接受專訪。李雪在片中周旋於朱栢康、王振復兩人之間，關係複雜，且都有激烈的扭打場面。李雪被丈夫朱栢康拖行了多達5次，搞得全身濕濕黏黏，頭還淋滿了血漿，「我整個人根本就是髒小孩，很不舒服，不過這樣的不舒服剛好能夠詮釋角色的緊張心情。」

身為動手方，朱栢康很佩服李雪要他「直接來」，不要放水的態度。至於被朱栢康勒脖的王振復，稱朱栢康平常聊天時像天使，上戲後就被他惡魔的模樣嚇到，搞笑表示「被勒得很舒服，還好是被你勒」，讓現場眾人都想歪了。

★教練勸退打拳擊賽 鼓勵靠臉吃飯奮戰演藝圈

朱栢康和哥哥朱栢謙都在演藝圈工作，他曾說劇場出身的他收入不穩定，無法固定給媽媽孝親費，希望兄弟有一天能出人頭地，讓媽媽過上好日子。如今拿到金像獎，朱栢康表示，目前經濟狀況還沒寬裕到能夠每個月都拿錢回家，因為在接拍《破・地獄》之前因故停工一年多，「那時候錢都差不多花光了，現在努力賺錢！」

為何停下腳步？朱栢康表示，從舞台劇轉攻電影、電視圈的這4、5年來，一直希望能夠有一席之地，所以什麼戲都接，沒有好好去想「我真的喜歡嗎」，失去了對藝術、劇本及角色的想法，他覺得如果想把演員當成終生志業，他選擇暫時抽離，想清楚未來該怎麼做。

朱栢康不覺得這一年浪費了，這段時期依然把時間填滿，甚至一度想去打拳擊比賽。沒想到教練卻告訴他「要靠臉吃飯」，鼓勵他在演藝圈繼續努力。在充電期結束後，朱栢康拍攝了陳茂賢執導的《破・地獄》，終於獲得獎項肯定，未來陳茂賢若是再次找上門，別說片酬打折了，朱栢康笑說「他給多少就多少」，很感謝陳茂賢對他的「迷戀」，成為他人生路上很重要的伯樂。

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