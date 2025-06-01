《馴龍高手》7日搶先看 傑瑞德洩維京人如何過端午節

《馴龍高手》導演迪恩戴布洛伊（左起）、妮可帕克、傑瑞德巴特勒、梅森塔姆斯一同獻上端午節祝福。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕昨天是端午節，真人版《馴龍高手》導演迪恩戴布洛伊率領片中飾演「史圖依克」的傑瑞德巴特勒、「小嗝嗝」梅森塔姆斯和「亞絲翠」妮可帕克一同獻上祝福，發行該片的環球影業同時宣布預售即將展開，正式上映前還有特殊版本的限定搶先場。

梅森在影片中先提到端午節是個特別的節日，妮可接著表示端午節是家人團聚的日子，「還有…賽龍舟的節日？」傑瑞德聽了當場進入片中角色，笑說︰「哈哈！維京人可不賽龍，我們是騎龍飛行！」

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梅森塔姆斯在《馴龍高手》飾演「小嗝嗝」，和夜煞「沒牙」建立起友誼。（UIP提供）

導演戴布洛伊則表示在端午節不用騎著龍飛而是划槳，梅森當場提議把兩樣加起來，「來場飛行龍舟大賽！」讓傑瑞德開心說：「這才是我們維京人過端午節的方式！」

《馴龍高手》將於6月11日在台上映，各大影城預計6月4日展開預售。6月7日和8日會先舉辦IMAX及SCREEN X限定搶先場，更多詳情請上環球影片粉絲專頁查詢。

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