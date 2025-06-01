晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉以豪全裸尬蟑螂嚇嚇叫 袁澧林立蛋初體驗喊新鮮

劉以豪（左）、袁澧林昨出席恐怖片《山忌 黃衣小飛俠》端午節立蛋活動，一同比愛心合照。（記者王文麟攝）劉以豪（左）、袁澧林昨出席恐怖片《山忌 黃衣小飛俠》端午節立蛋活動，一同比愛心合照。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕恐怖片《山忌 黃衣小飛俠》昨趁端午節舉辦「立蛋鎮邪挑戰」活動，男女主角劉以豪、袁澧林與導演蔡佳穎、監製陳信吉組隊PK，現場笑聲不斷。兩位主角分享在山區拍攝趣事，劉以豪更自爆曾在山上「裸體打蟑螂」。

電影拍攝地點深入山林，貼近大自然氛圍，恰好符合劉以豪愛上山露營的興趣。他笑說早已對昆蟲見怪不怪，但回憶起一次洗澡時的驚魂經歷仍印象深刻：「我拿浴巾時發現下面有一隻蟑螂，當下全裸，只能趕快穿衣服，用牠最怕的拖鞋對付牠！」

袁澧林（中）昨挑戰立蛋抽到最難的鴕鳥蛋，劉以豪貼心幫忙。（記者王文麟攝）袁澧林（中）昨挑戰立蛋抽到最難的鴕鳥蛋，劉以豪貼心幫忙。（記者王文麟攝）

來自香港的袁澧林首次在台灣深山拍片，坦言：「感覺有點恐怖，會有一種出不來的感覺。」她在片中詮釋多場「中邪戲」，其中一場在浴缸溺水的戲，要被劉反覆按入水中，讓她吃足苦頭，幸好只NG兩三次就收工。

為呼應端午節，片商特別舉行「立蛋祈福」活動，現場準備雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋、鴕鳥蛋、鹹蛋，甚至還有象徵「美麗與驚嚇」的美妝蛋，供嘉賓體驗立蛋樂趣，首次參與立蛋的袁澧林還抽到最難立的鴕鳥蛋直呼新鮮。《山忌 黃衣小飛俠》將於6月6日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中