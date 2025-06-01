劉以豪全裸尬蟑螂嚇嚇叫 袁澧林立蛋初體驗喊新鮮

劉以豪（左）、袁澧林昨出席恐怖片《山忌 黃衣小飛俠》端午節立蛋活動，一同比愛心合照。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕恐怖片《山忌 黃衣小飛俠》昨趁端午節舉辦「立蛋鎮邪挑戰」活動，男女主角劉以豪、袁澧林與導演蔡佳穎、監製陳信吉組隊PK，現場笑聲不斷。兩位主角分享在山區拍攝趣事，劉以豪更自爆曾在山上「裸體打蟑螂」。

電影拍攝地點深入山林，貼近大自然氛圍，恰好符合劉以豪愛上山露營的興趣。他笑說早已對昆蟲見怪不怪，但回憶起一次洗澡時的驚魂經歷仍印象深刻：「我拿浴巾時發現下面有一隻蟑螂，當下全裸，只能趕快穿衣服，用牠最怕的拖鞋對付牠！」

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袁澧林（中）昨挑戰立蛋抽到最難的鴕鳥蛋，劉以豪貼心幫忙。（記者王文麟攝）

來自香港的袁澧林首次在台灣深山拍片，坦言：「感覺有點恐怖，會有一種出不來的感覺。」她在片中詮釋多場「中邪戲」，其中一場在浴缸溺水的戲，要被劉反覆按入水中，讓她吃足苦頭，幸好只NG兩三次就收工。

為呼應端午節，片商特別舉行「立蛋祈福」活動，現場準備雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋、鴕鳥蛋、鹹蛋，甚至還有象徵「美麗與驚嚇」的美妝蛋，供嘉賓體驗立蛋樂趣，首次參與立蛋的袁澧林還抽到最難立的鴕鳥蛋直呼新鮮。《山忌 黃衣小飛俠》將於6月6日在台上映。

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