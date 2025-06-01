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娛樂 最新消息

陳奕驚喜求婚紀曦晨 甜藏密碼

陳奕（前排右四）向紀曦晨（前排右五）求婚，找來一票親友團幫忙。（陳奕提供）陳奕（前排右四）向紀曦晨（前排右五）求婚，找來一票親友團幫忙。（陳奕提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳奕和網紅紀曦晨交往1年多，他5月殺青擔綱製作人並演出的新戲《男公館》，也在女友生日時求婚成功，喜悅藏不住。他在高訂珠寶品牌參與珠寶生意，求婚鑽戒當然也不假他人之手，陳奕指出兩人交往紀念日是3月14日，因此單膝下跪時送上3.14克拉鑽戒，甜蜜告白：「寶寶，希望妳可以一直陪在我身邊，嫁給我好嗎？」

陳奕（右）和紀曦晨交往1年多，在女友生日當天求婚成功。（陳奕提供）陳奕（右）和紀曦晨交往1年多，在女友生日當天求婚成功。（陳奕提供）

他曾為很多朋友設計婚戒，參與他們的幸福時刻，「直到今天，終於輪到我設計一件只屬於妳、也屬於我們的作品。」他指出戒指除了藏有兩人姓氏的英文拼音「CC」之外，還鑲嵌了鑽石以及女友愛的粉鑽等滿滿細節。

陳奕（右）以交往紀念日的3月14日為靈感，送紀曦晨3.14克拉鑽戒。（陳奕提供）陳奕（右）以交往紀念日的3月14日為靈感，送紀曦晨3.14克拉鑽戒。（陳奕提供）

他和紀曦晨相差10歲，一個要滿39歲、一個要滿29歲，兩人都認為「生日逢9不能慶祝」，因此他想了很久，決定女友今年生日不切蛋糕，就改為求婚，換個方式把這天當作值得記一輩子的日子。

他找來女友的親友和好友張立昂、羅宏正、周予天等人助陣，眾人偷偷躲兩人買下的新房裡，從紀曦晨一開門就紛紛遞上白玫瑰給她，讓她感動落淚，場面相當溫馨。對於婚禮計畫，陳奕透露近期會先登記，並舉辦訂婚宴，才會討論正式婚禮細節。

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