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蕭煌奇開唱玩樂器秀柔道金厲害 羅時豐驚喜助陣

蕭煌奇（右）邀請羅時豐當嘉賓合唱，兩人相互飆高音，互動逗趣。（記者王文麟攝）蕭煌奇（右）邀請羅時豐當嘉賓合唱，兩人相互飆高音，互動逗趣。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕擁有多座金曲台語歌王獎座的蕭煌奇近來喜事連連，除了入圍金曲華語歌王，另外也在世壯運帕拉柔道賽事勇奪金牌，昨端午節開唱，安可時再次換上比賽服裝，重現柔道英姿。

蕭煌奇演唱會上打鼓、吹薩克斯風又彈吉他，多才多藝。（記者王文麟攝）蕭煌奇演唱會上打鼓、吹薩克斯風又彈吉他，多才多藝。（記者王文麟攝）

蕭煌奇昨在台北流行音樂中心舉辦出道20週年演唱會「朋友你現在好嗎？」台北最終站，為了演唱會他在兩個月內瘦身近6公斤。一開場演唱《出運啦》就秀出打鼓技藝，之後又吹薩克斯風、彈吉他，歌迷驚呼他實在太多才多藝。

蕭煌奇演唱會上打鼓、吹薩克斯風又彈吉他，多才多藝。（記者王文麟攝）蕭煌奇演唱會上打鼓、吹薩克斯風又彈吉他，多才多藝。（記者王文麟攝）

羅時豐昨穿上一身粉紅亮麗秀服擔任蕭煌奇嘉賓，兩人合唱《細妹按靚》、《寶島曼波》、《墓仔埔也敢去》等組曲，蕭煌奇一直激羅時豐飆高音，羅時豐忍不住抱怨：「欺負我老人，我快60了。」蕭煌奇回說：「羅大哥看不出來快60，有肌肉又很瘦。」羅時豐笑說：「你看得到喔？」

蕭煌奇演唱會上打鼓、吹薩克斯風又彈吉他，多才多藝。（記者王文麟攝）蕭煌奇演唱會上打鼓、吹薩克斯風又彈吉他，多才多藝。（記者王文麟攝）

蕭煌奇昨演唱他幫彭佳慧寫的《大齡女子》，以及為黃小琥寫的《沒那麼簡單》，笑說這兩首歌讓他賺很多版稅。

另外蕭煌奇也唱很多親情歌曲，自爆：「這些歌版稅也不少，到殯儀館送朋友，難免會聽到《末班車》、《阿嬤的話》、《阿公的舊皮衫》，每個人都有思念的人，每次唱都要給自己很大信心和勇氣。」而唱到《阿嬤的話》他還是忍不住哭了，唱《你是我的眼》他還下台和歌迷互動，大家爭相和他握手。

蕭煌奇和在一起30年的視障朋友所組成的「全方位樂團」一起演出，沒想到團員大爆料：「蕭煌奇的幽默來自小時候對我的捉弄。」

演唱會尾聲，蕭煌奇除了首唱新歌《你攏無咧看》，另外在安可演唱《摔出一個夢》時，升降台突然出現裁判，他當場換上柔道服，對戰柔道比賽冠軍大學生。

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