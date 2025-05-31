全球頂尖馬戲精英大膽攻蛋 PK高難度空中特技

來自美國的安琪拉伯特登上數公尺高空，以優雅動作展演極致平衡。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕結合全球馬戲精英與空前設備的《美國高空大馬戲團》，將於今明兩天登場台北小巨蛋。來台陣容動員美、德、智利、墨西哥等5國團隊，跨國運輸數個40呎貨櫃，載來全球最高獨輪車、命運之輪、以及專為空中特技打造的「懸臂裝置」，實力展現極限之美。

麥可雷迪夫（左二）、導演費爾南奎維多（左三）以及無懼雙人組（中間兩位）昨和高空舞者一同亮相。（記者胡舜翔攝）

昨主辦單位開放媒體直擊搭台現場，包含直徑超過4.7公尺的鋼鐵巨作「雷霆圓頂」，正是摩托車特技團隊挑戰「死亡之球」的舞台。曾登《美國達人秀》的「無懼雙人組」也登場。表演中，高大的約翰達奇以肩膀或頭頂撐起高竿，夥伴安琪拉伯特則登上數公尺高空，以優雅動作展演極致平衡，挑戰膽識與默契。

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此外還有「鐵顎旋轉」大師麥可．雷迪夫、特技家族「格林家族」、單輪車紀錄保持者衛斯理威廉斯等10組高空團隊輪番上陣。購票洽寬宏藝術官網。

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