晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

全球頂尖馬戲精英大膽攻蛋 PK高難度空中特技

來自美國的安琪拉伯特登上數公尺高空，以優雅動作展演極致平衡。（記者胡舜翔攝）來自美國的安琪拉伯特登上數公尺高空，以優雅動作展演極致平衡。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕結合全球馬戲精英與空前設備的《美國高空大馬戲團》，將於今明兩天登場台北小巨蛋。來台陣容動員美、德、智利、墨西哥等5國團隊，跨國運輸數個40呎貨櫃，載來全球最高獨輪車、命運之輪、以及專為空中特技打造的「懸臂裝置」，實力展現極限之美。

麥可雷迪夫（左二）、導演費爾南奎維多（左三）以及無懼雙人組（中間兩位）昨和高空舞者一同亮相。（記者胡舜翔攝）麥可雷迪夫（左二）、導演費爾南奎維多（左三）以及無懼雙人組（中間兩位）昨和高空舞者一同亮相。（記者胡舜翔攝）

昨主辦單位開放媒體直擊搭台現場，包含直徑超過4.7公尺的鋼鐵巨作「雷霆圓頂」，正是摩托車特技團隊挑戰「死亡之球」的舞台。曾登《美國達人秀》的「無懼雙人組」也登場。表演中，高大的約翰達奇以肩膀或頭頂撐起高竿，夥伴安琪拉伯特則登上數公尺高空，以優雅動作展演極致平衡，挑戰膽識與默契。

此外還有「鐵顎旋轉」大師麥可．雷迪夫、特技家族「格林家族」、單輪車紀錄保持者衛斯理威廉斯等10組高空團隊輪番上陣。購票洽寬宏藝術官網。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中