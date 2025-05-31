蔡依林新歌小巨蛋首唱 空降hito流行音樂獎壓軸

蔡依林將獻出發片後的第一場演出。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2025 hito流行音樂獎頒獎典禮6月21日在小巨蛋登場，昨天公布最後一波卡司，包含J.Sheon、丁噹、李聖傑、派偉俊、陳華、陳勢安以及擔任壓軸的「Jolin」蔡依林，Jolin除宣告當晚將全球首唱新歌《Pleasure》，昨天也釋出ＭＶ預告，她身穿挖深Ｖ到肚臍的黑色禮服，辣度破表。

蔡依林在最新MV預告身穿開深Ｖ到肚臍的黑色禮服。（翻攝自IG）

Jolin的新專輯《Pleasure》將在6月推出，這是發片後的第一場演出，她對此相當重視且期待，動用專屬演唱會團隊並集結國際級頂尖舞者們，一同打造首次曝光的《Pleasure》新歌舞台。

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上次Jolin在hito流行音樂獎演出已經是2019年，當時創下收視最高、點閱率最高的紀錄，時隔6年再次壓軸登場，勢必又掀高潮。丁噹去年發行第11張專輯《日與夜，跟自己說晚安》談論自我療癒，也入圍2025 hito流行音樂獎最受歡迎系列票選的「最受歡迎女歌手」獎項。

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