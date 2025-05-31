晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡依林新歌小巨蛋首唱 空降hito流行音樂獎壓軸

蔡依林將獻出發片後的第一場演出。（Hit Fm聯播網提供）蔡依林將獻出發片後的第一場演出。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2025 hito流行音樂獎頒獎典禮6月21日在小巨蛋登場，昨天公布最後一波卡司，包含J.Sheon、丁噹、李聖傑、派偉俊、陳華、陳勢安以及擔任壓軸的「Jolin」蔡依林，Jolin除宣告當晚將全球首唱新歌《Pleasure》，昨天也釋出ＭＶ預告，她身穿挖深Ｖ到肚臍的黑色禮服，辣度破表。

蔡依林在最新MV預告身穿開深Ｖ到肚臍的黑色禮服。（翻攝自IG）蔡依林在最新MV預告身穿開深Ｖ到肚臍的黑色禮服。（翻攝自IG）

Jolin的新專輯《Pleasure》將在6月推出，這是發片後的第一場演出，她對此相當重視且期待，動用專屬演唱會團隊並集結國際級頂尖舞者們，一同打造首次曝光的《Pleasure》新歌舞台。

上次Jolin在hito流行音樂獎演出已經是2019年，當時創下收視最高、點閱率最高的紀錄，時隔6年再次壓軸登場，勢必又掀高潮。丁噹去年發行第11張專輯《日與夜，跟自己說晚安》談論自我療癒，也入圍2025 hito流行音樂獎最受歡迎系列票選的「最受歡迎女歌手」獎項。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中