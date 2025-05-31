蘇打綠日本武道館合體佐藤芳明─出道專輯復刻日版 強登公信榜NO.7

青峰（左）與佐藤芳明合作帶來動人演出。（緒風提供）

記者陽昕翰／東京報導

蘇打綠前晚登上日本武道館舉辦「二十年一刻」巡演，主唱青峰是日文擔當，不忘幫恢單的馨儀徵友；對於完成生涯里程碑，家凱脫口第一次唱武道館也是最後一次，演出後蘇打綠合體受訪，青峰笑認：「若是巡迴這樣的形式很難喔，以後可以考慮單點駐唱啊。」巡演最終站8月將在高雄巨蛋登場。

前晚蘇打綠唱了超過3小時，團長阿福開場就自備日文小抄跟觀眾打招呼，他說：「今天是蘇打綠20歲的最後一天，很開心能在武道館慶生。」

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對於出道專輯的復刻日版衝上日本公信榜第7名，青峰開心喊話：「明天我們就21歲了，請大家把存貨買光光！」

蘇打綠「二十年一刻」巡演唱進日本武道館，家凱（中）不小心跌倒。（緒風提供）

青峰化身聲優 台上為馨儀徵友

青峰自告奮勇擔任翻譯，化身聲優躲在團員背後幫忙配音。馨儀感性以中文表示：「以前來武道館都是當觀眾，謝謝大家讓我們今天能站上這裡。」沒想到青峰卻翻譯成「老娘我啊，是戀愛裡的人間獵豹，單身的男性啊，你們要注意喔」，台下日本粉絲聽了全笑翻。

蘇打綠在東京站首唱了新歌《生命樂章》，阿福介紹靈感來自一部感動他的日本電影，「謝謝遠道而來的大家，也謝謝最棒的團員，這20年最棒的樂章，都是和你們一起寫下的。」

前晚東京站更出現驚喜嘉賓，是2012年就與蘇打綠結緣的日本手風琴家佐藤芳明，等到了點歌環節，團員仍不捨佐藤離場，青峰笑說：「竟然Sato桑都來了，不如我們自己點一些有他的歌。」

蘇打綠力邀嘉賓佐藤芳明（右三）合體，成了東京場的驚喜彩蛋。（緒風提供）

青峰當眾抓包偷拍者 獲粉絲鼓掌支持

而東京演唱會也出現意外插曲，最後唱到《十年一刻》時，青峰直接揪出一名正在偷拍的觀眾，並要求對方刪掉影片。

青峰無奈喊話：「請你記得把影片刪掉，旁邊的人看著他刪，垃圾桶也要刪！」這時全場粉絲都響起掌聲，支持蘇打綠捍衛演出原則的立場。

蘇打綠前進東瀛，現場滿座吸引破萬歌迷朝聖，演出後武道館的工作人員特地來送別，直呼：「終於懂為什麼會秒殺」，希望蘇打綠未來能再回到武道館開唱。

前晚蔡康永現身東京力挺蘇打綠，帶著一名年輕的友人相伴，受訪透露最想要聽《無與倫比的美麗》。青峰受訪分享，知道蔡康永曾唱給小S聽，「希望我們的好朋友，可以從這首歌得到力量，我們的朋友現在可能都還不好過。」大夥對於大S的離世，至今仍感不捨。

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