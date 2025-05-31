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最美小三要來囉 韓韶禧8月2日首會台粉

最美小三要來囉 韓韶禧8月2日首會台粉韓流「絕美率性女神」韓韶禧將首度來台舉辦粉絲見面會，門票今天開賣。
（微樂客WillMusic提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕在IG擁有1715萬粉絲的韓流「絕美率性女神」韓韶禧宣布首度來台舉辦粉絲見面會，主辦單位昨宣布她將於8月2日來台與粉絲近距離見面，這也是她出道以來首次全球巡迴行程。

模特兒出身的韓韶禧，2017年轉戰戲劇圈，憑《夫妻的世界》中「最美小三」一角爆紅，後續在《以吾之名》、《京城怪物》等劇展現多樣角色魅力與精湛演技，累積廣大粉絲。她曾感性表示：「你們是我最至親的存在，是我最閃耀的珍寶！」此次巡迴也是她對粉絲多年支持的回應。

韓韶禧全球巡迴見面會將從7月展開，陸續造訪曼谷、東京、台北、紐約、巴黎等城市，最終站回到首爾。台北場將於8月2日晚間6點30分在「LEGACY TERA」舉辦，全區實名制，今天中午12點於KKTIX開賣。

凡於7月11日前完成購票且未退票者，即有機會參加抽選福利，包括親簽海報、團體合照與VIP專屬擊掌互動等。更多詳情請見微樂客 WillMusic官方粉絲團。

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