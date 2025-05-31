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PsyFe爽嗑粽子笑喊1天吃6顆 許願明年拚龍舟賽

PsyFe爽嗑粽子笑喊1天吃6顆 許願明年拚龍舟賽「PsyFe」成員Jimmy（左起）、中西椋雅、WEESA、小波津志、半田龍臣、渡邊
廉、劍在端午節前夕抵台，直說因為530代表我想你。 （記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕日本人氣男團「PsyFe」PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE今天在台舉辦粉絲見面會，7位成員劍、中西椋雅、渡邊廉、JIMMY、小波津志、半田龍臣、WEESA昨提前抵台，接受媒體訪問時大啖南北粽，吃得不亦樂乎。

PsyFe隸屬「LDH JAPAN」，是「姊夫」AKIRA的師弟團，此次是他們二度訪台。成員透露選在昨天來台，全因「530」諧音「我想你」，覺得特別有意義。此次來台想走訪九份、西門紅樓，劍笑說：「上次來吃炸臭豆腐超上癮，這次想試煮的！」

提到新歌《Gelato》（義式冰淇淋），劍突然哼唱阿雅的《剉冰進行曲》：「紅豆！大紅豆！」還比出「剉剉剉」手勢，笑翻全場。他透露先前看台灣影片時發現這首歌，旋律洗腦到直接記住，甚至開心的說：「我知道歌詞的意思！」

適逢端午節，他們也推出龍舟周邊，雖沒看過龍舟賽，仍開心喊明年想來參賽。成員們初次吃粽子就愛上，還搞笑說1天吃6顆沒問題。PsyFe也透露將展開日本及歐美巡演，全新EP已推出，希望粉絲多多支持。

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