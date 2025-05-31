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周厚安報喜結婚了 甜曬婚禮照喊很幸福

周厚安和圈外女友Kelly低調舉辦小型婚禮，婚禮簡單幸福。（翻攝自IG）周厚安和圈外女友Kelly低調舉辦小型婚禮，婚禮簡單幸福。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕34歲男星周厚安傳出和交往多年的圈外女友Kelly已登記結婚並舉辦小型婚禮，他昨天證實喜訊，開心說：「我結婚了！我們真的很幸福，婚禮也辦的很簡單，只有雙方最好的朋友和彼此的家人在場。」爸爸周華健升格公公很開心。

周厚安和爸爸周華健（左）在演藝圈闖不同賽道。（記者潘少棠攝）周厚安和爸爸周華健（左）在演藝圈闖不同賽道。（記者潘少棠攝）

周厚安提到自己和新婚妻子正在度蜜月，老婆Kelly是他的青梅竹馬，雖然交往多年，但因老婆是圈外人，他鮮少提及感情事，但身旁朋友透露Kelly長得非常漂亮，輪廓很深，英文也流利。

周厚安夫妻都非常喜歡小孩，但Kelly目前尚未懷孕。據悉他年初就悄悄登記並舉行婚禮，原本打算在自己的生日6月9日分享喜訊，無奈被提前公布消息。

不同於歌神爸爸，美國混血臉孔的周厚安選擇當演員出道，在台劇《斯卡羅》、《聽海湧》等戲中都有吃重演出，演技也受到許多導演肯定，今年有望趁著「娶某前、生子後」的氣勢以《聽海湧》入圍金鐘。

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