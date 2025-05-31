（人物專訪）Melody母職擺第一 調整工作節奏陪愛女成長

Melody來台發展24年，最近調整工作想把重心放在陪伴女兒。（新視麗娛樂提供）

記者林欣穎／專訪

Melody與沈玉琳搭檔主持《11點熱吵店》4年多，日前拋出請辭震撼彈，想把時間與重心放在孩子身上。她與前夫的官司在今年順利落幕，回顧一路走來，她坦然以對：「沒有什麼好後悔，都已經過了，不管是好是壞都是成就今天的你。」

Melody與沈玉琳搭檔多年，2023年還曾入圍金鐘綜藝節目主持人獎，如今決定請辭，Melody坦言自己很重視作為媽媽的責任，想要調整工作節奏、好好陪伴兩個女兒成長，「畢竟我是單親媽媽，我的兩個女兒正值青春期，這對我來說是重要的階段，當媽媽永遠是我最重要的事。」

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Melody（左）與王貞妮回歸錄製Podcast《姐妹悄悄話》。（新視麗娛樂提供）

不過她與製作人王貞妮的Podcast節目《姐妹悄悄話》停更近一年後，已於4月回歸播出，就算未來看不到有Melody的《熱吵店》，還是能透過Podcast繼續聽她主持。

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