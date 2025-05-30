《世壯運捷報》高欣欣舞獲3銀 房思瑜賽龍舟奪2銀

高欣欣參與運動舞蹈拉丁舞奪下3面銀牌。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會吸引不少明星及運動員參加，高欣欣參與運動舞蹈拉丁舞奪下3面銀牌，房思瑜報名划龍舟及10K路跑，在划龍舟項目成功摘下了2面銀牌，紀言愷、王陽明與籃壇名將陳信安、王信凱組隊「流氓老母酉時三刻」，昨一路打進冠軍賽，最終以21分之差敗陣，收獲銀牌。

房思瑜參加世壯運划龍舟及10K路跑，獲得划龍舟2面銀牌。（翻攝自臉書）

高欣欣在世壯運拿下好成績，她透露維持體力的關鍵就是睡飽，老公李國超與有榮焉發文祝賀，欣慰喊「以妳為榮呀！」夫妻倆昨在家「兩人世界」慶功，李國超表示，老婆還處於興奮的狀態，他覺得連續三天拿3面銀牌真的不簡單，便買了幾樣小菜慶賀，「改天再辦個慶功宴！自己跟自己挑戰就是最大的動力！大家共勉之。」

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房思瑜賽後感性發聲，「讓我深刻感受到，女生的身體裡有多大的力量！」她表示不僅挑戰了世界也挑戰了自己，感謝一起奮戰奪下2面銀牌的龍舟女孩們，「這些都是好棒、好珍貴的回憶喔！看到大家突破自我的挑戰，還有一些長者都勇敢站上賽道真是熱血又很激勵呢！」

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