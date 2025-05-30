晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大霈螢幕初吻獻莫子儀 楊貴媚招認喝醉盧小小

《喝酒吧！笨蛋》首映，黃姵嘉（左起）、大霈、楊貴媚、莫子儀、蔡淑臻、宋偉恩、鄭志偉、童毅軍分享喝酒趣事。（記者胡舜翔攝）《喝酒吧！笨蛋》首映，黃姵嘉（左起）、大霈、楊貴媚、莫子儀、蔡淑臻、宋偉恩、鄭志偉、童毅軍分享喝酒趣事。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕莫子儀、蔡淑臻、楊貴媚、李霈瑜、黃姵嘉昨出席MyVideo調酒職人影集《喝酒吧！笨蛋》首映記者會，該劇殺青近2年，莫子儀昨才得知奪走大霈的螢幕初吻，讓大霈直喊：「你奪走我的初吻，你還不知道。」

大霈與莫子儀有吻戲，她招認這是自己的螢幕初吻，笑說：「我一直守身如玉，（螢幕初吻）獻給了莫哥，我真的很榮幸。」她自嘲是戲劇新人，「我以為我會很害羞、緊張到沒辦法執行，但是我專注在角色，一切很順利。」笑說當天帶著雀躍的心情回家，「親到莫子儀，是不是很值得嬌傲。」莫子儀感謝大霈的信任，他認為演員要相互信任。

楊貴媚自招酒量差，醉了會很「盧小小」，所以平常幾乎滴酒不沾，爆料出道時曾出席餐會，到了現場才發現是飯局，且現場座位還是「梅花座」，她心想：「這下慘了，我不會喝酒，今天晚上這餐怎麼過？」席間她想離席，卻被要求喝3杯紹興酒才能走，最後是醉著回家，「我那一夜就抱著馬桶吐。」她沒感到委屈，覺得是見了個大場面。

蔡淑臻劇中因走入家庭而失去自我，被問是否會擔心現實生活中也發生這種狀況？她笑說：「我現在比較擔心走不進家庭，怕會孤單、寂寞一輩子。」她和小12歲圈外男友交往近2年，活動上被問感情狀況，她當場支支吾吾，被懷疑是否悄悄恢復單身，她立即澄清：「沒有分手。」指是個性變得挑剔，對生活的想法變多，加上工作實在太忙，「愛情佔生活的比重和年輕時不同了。」不過她也強調，沒有因此拒絕婚姻，笑說：「一直都敞開大門。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中