大霈螢幕初吻獻莫子儀 楊貴媚招認喝醉盧小小

《喝酒吧！笨蛋》首映，黃姵嘉（左起）、大霈、楊貴媚、莫子儀、蔡淑臻、宋偉恩、鄭志偉、童毅軍分享喝酒趣事。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕莫子儀、蔡淑臻、楊貴媚、李霈瑜、黃姵嘉昨出席MyVideo調酒職人影集《喝酒吧！笨蛋》首映記者會，該劇殺青近2年，莫子儀昨才得知奪走大霈的螢幕初吻，讓大霈直喊：「你奪走我的初吻，你還不知道。」

大霈與莫子儀有吻戲，她招認這是自己的螢幕初吻，笑說：「我一直守身如玉，（螢幕初吻）獻給了莫哥，我真的很榮幸。」她自嘲是戲劇新人，「我以為我會很害羞、緊張到沒辦法執行，但是我專注在角色，一切很順利。」笑說當天帶著雀躍的心情回家，「親到莫子儀，是不是很值得嬌傲。」莫子儀感謝大霈的信任，他認為演員要相互信任。

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楊貴媚自招酒量差，醉了會很「盧小小」，所以平常幾乎滴酒不沾，爆料出道時曾出席餐會，到了現場才發現是飯局，且現場座位還是「梅花座」，她心想：「這下慘了，我不會喝酒，今天晚上這餐怎麼過？」席間她想離席，卻被要求喝3杯紹興酒才能走，最後是醉著回家，「我那一夜就抱著馬桶吐。」她沒感到委屈，覺得是見了個大場面。

蔡淑臻劇中因走入家庭而失去自我，被問是否會擔心現實生活中也發生這種狀況？她笑說：「我現在比較擔心走不進家庭，怕會孤單、寂寞一輩子。」她和小12歲圈外男友交往近2年，活動上被問感情狀況，她當場支支吾吾，被懷疑是否悄悄恢復單身，她立即澄清：「沒有分手。」指是個性變得挑剔，對生活的想法變多，加上工作實在太忙，「愛情佔生活的比重和年輕時不同了。」不過她也強調，沒有因此拒絕婚姻，笑說：「一直都敞開大門。」

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