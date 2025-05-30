朱栢康人渣專業戶 使壞有層次

朱栢康透露拿下香港電影金像獎後，角色邀約的走向略有改變。（伯樂影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《搜查瑠公圳》上映口碑延燒，憑《破．地獄》奪下香港金像獎最佳男配角的朱栢康在片中飾演大反派，昨再度訪台參與映後活動，受訪時談及演出心境與人生轉變，直說不介意被當成「人渣專業戶」，「重要的是角色有不同層次」。

朱栢康在《搜查瑠公圳》飾演大反派，希望表現出角色不同層次。（伯樂影業提供）

金像獎當晚朱栢康當眾落淚，畫面在網路瘋傳，他坦然表示：「我朋友都知道，我就是那種會哭的人。」他近日以清爽短髮造型往返台港，同時接演舞台劇與台劇，笑稱造型剛好通用，「一邊演搶匪，一邊演黑道。」

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朱栢康也透露與父親關係深厚，即使父親已離世，他仍常以歌曲或直覺感應到父親來「探望」他。他說爸爸過世後，他曾多次問上帝父親是否到了祂的身邊，但一直未得到心中答案，「我最後決定放棄，結果有天快睡著時，突然看到一個超清楚的畫面，他伴隨著帶有光芒的上帝出現，雖然時間不長，但我確定那不是夢。」

奪獎後工作量雖未大增，但朱栢康坦言角色邀約開始出現「改邪歸正」的變化，他也因紅毯造型走紅，接下人生首個時尚雜誌封面，「原本面對鏡頭對我來說很困難，但最近半年比較自在，也真的想去一趟時裝週。」

談到感情與成長，朱栢康笑說年輕時氣焰強、還曾看不起不專業的人，「現在老了，歇斯底里也歇不起來了。」過往未曾被玩弄或當工具人，如今的他更懂得看待人事，「現在不會妄下定論了。」

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