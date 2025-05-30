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車銀優跨時空救贖 助陣IU美人MV

IU（左）和車銀優合作新歌《美人》MV，畫面賞心悅目。（翻攝自YouTube）IU（左）和車銀優合作新歌《美人》MV，畫面賞心悅目。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「國民妹妹」IU時隔1年3個月，推出全新翻唱專輯《花書籤3》，第二支MV《美人》找來「臉蛋天才」車銀優二度合作；兩人上演跨越時光的救贖戲，歌迷直呼畫面新鮮，顏值賞心悅目。

IU今年以韓劇《苦盡柑來遇見你》演技受好評，歌唱同樣表現優異，她在《美人》MV中和車銀優分飾校園少女和高顏值男神，該曲翻唱韓國搖滾教父申重鉉同名作品，只是部分網友笑虧車銀優於歌曲3分2秒才露臉，喊話不過癮，想看更多兩人同框畫面。

IU在《美人》中逆齡扮平凡學生，車銀優在學校則是風雲人物，MV鋪陳兩人從孩童到成年的片段，最後IU和車銀優卸下心防，各自脫下面具，互相吸引。韓網評價「MV既有創意歌又好聽」，也有人笑說「浪費車銀優的顏值，登場時間太短」，還有人表示拍得像手機廣告。

此外，車銀優日前報考陸軍軍樂隊，昨接獲合格通知，確定7月28日入伍，是繼MJ後，第二位入伍的ASTRO成員。

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