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娛樂 最新消息

五月天巡演點歌超暖 特教師帶弟照片藏洋蔥

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會從小學生到62歲歌迷齊聚。（相信音樂提供）五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會從小學生到62歲歌迷齊聚。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕五月天「回到那一天」25週年巡演已唱完80場，有位歌迷因為弟弟而成為特教老師，帶著有弟弟相片的點歌牌點歌，她說：「相信今天弟弟也在天上看著這場演唱會，來看把姐姐照顧很好的五月天。」點了《happy.BIRTH.day》並說：「12年前這一天不是弟弟的忌日，而是他的重生日。」場面溫馨感人。

五月天杭州5場演唱會吸引25萬人入場，有小學生歌迷、也有看了「好好好想見到你」演唱會而入坑的62歲歌迷，還帶著「助手」一起看，阿信打趣稱讚：「不能說是老當益壯，但絕對是財富自由。」

「小魏」魏嘉瑩、「小V」郁采真、溫妮、琳誼組成的「BOOM！怪物星人」擔任第二場的開場嘉賓，帶嗨現場氣氛。蕭秉治則是第三場的開場嘉賓，深情獻唱蕭氏情歌，也特別選唱《勝利人生》。

最後一場由金曲樂團麋先生擔任開場嘉賓，演唱《壞蛋》以及新曲《去飛翔》，盼鼓勵大家勇敢追夢，最後他們帶來之前和阿信合作的新曲《偶像》，音樂一出，全場歌迷立刻尖叫。

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