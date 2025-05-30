蘇打綠成團20年最後一夜嗨攻日本武道館

蘇打綠昨晚在日本武道館開唱，舉辦「二十年一刻」巡演。（緒風提供）

記者記者陽昕翰／東京報導

蘇打綠是第2組站上日本武道館的台灣樂團。（緒風提供）

金曲樂團蘇打綠進軍東瀛，昨晚登上日本傳奇殿堂「日本武道館」開唱，恰逢成團20週年最後一夜，彩排時團員都超興奮，而他們的復刻出道專輯已在當地發行，成功殺進日本公信榜。

蘇打綠的出道專輯空降Oricon週榜。 （緒風提供）

蘇打綠「二十年一刻」巡演，今年正式踏遍韋瓦第復刻計畫所駐足的所有城市，唱完新加坡、雪梨、墨爾本、倫敦、柏林及東京，不知不覺走滿20站，8月會在高雄巨蛋迎來最終篇章。

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繼王菲、周杰倫、五月天、張惠妹等大咖藝人後，蘇打綠登上日本指標性演唱會殿堂，也是第2組站上日本武道館的台灣樂團。

蘇打綠創下生涯里程碑，2005年的首張出道專輯，也以復刻日版在當地發行，一出手便空降Oricon週榜第15名，成為全榜唯一華語作品，一度在唱片行賣到斷貨。

全世界規模最大的實體CD店「Tower Records Shibuya」，為了蘇打綠特別設立專區，盛讚蘇打綠是「清澈如詩般的台灣樂團」。團長阿福感性表示，當年初訪東京就是到Tower Records，「沒想到數10年後，自己的專輯也能出現在這裡。」還有許多打粉在看演唱會前，都專程到唱片行朝聖。

此外，為了「二十年一刻」巡演的珍貴片刻，蘇打綠驚喜宣布將發行《二十年一刻 Live BD》與《二十站一刻 Live 2CD》，包括收錄這20站巡演中安可彩蛋的新歌，其中Live BD是今年2月在台北小巨蛋家鄉場的現場全記錄。

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