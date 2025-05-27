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娛樂 最新消息

賈靜雯鼓勵癌友 珍惜當下

賈靜雯擔任乳癌衛教大使。（記者王文麟攝）賈靜雯擔任乳癌衛教大使。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕賈靜雯昨出席乳癌衛教活動，擔任「有限度的無限Do」衛教大使，獻聲朗讀乳癌繪本《愛的冒險罐》，鼓勵病友「事情發生，就要面對」，勇敢跟家人和醫師討論治療目標。活動結束後，她聆聽癌友分享抗癌歷程，忍不住淚灑現場。

賈靜雯的父母皆罹癌，此次擔任乳癌衛教大使，對她而言意義非凡，「很謝謝媽媽在我拍戲的時候燉湯照顧我，那段時間滿重要的，當我的媽媽太辛苦了，她是一個非常會照顧自己的長輩，她生病的那段時間把自己照顧得很好，甚至也會和身邊朋友分享抗癌過程。」然而現在變成她照顧媽媽，「這一路我覺得，癌友很辛苦，要持續照顧身體，不知道何時會復發，我很珍惜每一個當下。」

此外，賈靜雯也很心疼弟弟衛斯理和罹乳癌的弟媳朱芯儀，她認為弟弟跟弟媳的例子，可以讓癌友看見他們的努力，「很不容易，做為家人，只能給他們滿滿的愛與支持，因為很多是需要自己經歷和度過。」身為家人的她，能只給予無限的支持，「我們都在，芯儀真的很棒。」

賈靜雯每2、3年就會安排全身健檢，她日前才帶著媽媽、老公修杰楷檢查，報告結果一切安好，笑說：「因為我跟媽媽之前有安排腸胃鏡，所以這次只有老公做，他很昏倒，那天晚上清腸清得很乾淨。」她認為幫家人安排健檢也是一種「關心的表現」。

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