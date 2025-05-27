《人物專訪》張世用生命演戲 不負兩個爸爸期許

張世從泰國返台宣傳電影《搜查瑠公圳》，分享拍攝秘辛。（記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

張世暌違多年回歸台灣電影圈，在新片《搜查瑠公圳》中飾演一位高風亮節的將軍父親，戲外他接受本報專訪，談及生命中兩位重要的「父親」，一個是鼓勵他走上演藝之路的親生父親，另一個則是「乾爹」導演王正方深深影響他對表演的態度與專業精神。

張世（右）和父親張羽軍在上海黃埔江畔外灘合影。（圓方影業提供）

全力以赴 拍完戲就住院

出身於國光藝校的張世年少輕狂，被將軍父親張羽軍勸「乾脆去演戲」，沒想到這一演就是近45年，父親臨終前仍叮囑著他「要好好演戲」。然而，張世當年在北京拍戲，無緣見到父親最後一面，成為一輩子的遺憾，不過張世沒有違背父親的遺願，每一場戲都全力以赴，「我有做到，每次演出我都盡所有能力，每次拍完一部戲一定會住院，我全心全意，問心無愧！」

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張世（左）、王正方導演（中）一同在紐約接受華府新聞採訪。（圓方影業提供）

張世這一輩子的貴人不少，除了受到侯孝賢、王童等導演的提攜之外，也特別感謝導演王正方，當年張世只是個毛頭小子，王正方卻力排眾議，邀請他演出電影《第一次約會》，也因為他在這部電影的好表現被導演王童相中，邀請他演出《香蕉天堂》，因而拿下金馬獎男配角獎。

張世（左）因演出《香蕉天堂》獲封金馬獎最佳男配角，右為鈕承澤。（翻攝自國家影視聽中心）

當年張世跟著王正方的腳步前往美國見世面，怎料在異國打拚不容易，台灣又正逢本土劇崛起時代，不會說台語的張世顯得格格不入，王正方這才鼓勵他前往中國發展，開始透過一部部戲劇累積經驗、打穩演員基本功，在《漢武大帝》、《神話》中都能看得到張世的硬底子實力，雖然是綠葉，但精彩演技完全不輸給主角。

張世（左）主演王正方執導的《第一次約會》。（圓方影業提供）

專注角色 表演最高境界

張世回憶起王正方曾罵他：「你演什麼東西？不要演！」意思是當燈光一亮、攝影機一轉，演員在鏡頭下就要進入角色當中，讓表演自然發生，這才是演員該有的專業態度。像這次在電影《搜查瑠公圳》當中，張世有一場7分鐘的戲碼，讓現場工作人員泣不成聲，甚至有人起身向他告白「世哥，我愛你」，張世認為，當演員全神關注於角色當中時，「自然萬物都會與你一起呼吸，那就是表演的最高境界。」

張世用生命在演戲，就如同父親給他的評語「深植人心」，張世認為，當演員入魂於角色當中，投入每場戲，才不辜負父親的交代、師長給他的教育。被問到對今年的金馬獎是否有所期待？張世平常心看待，「自己知道你是什麼就夠了。」《搜查瑠公圳》已經在台上映。

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