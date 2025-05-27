晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》張世用生命演戲 不負兩個爸爸期許

張世從泰國返台宣傳電影《搜查瑠公圳》，分享拍攝秘辛。（記者王文麟攝）張世從泰國返台宣傳電影《搜查瑠公圳》，分享拍攝秘辛。（記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

張世暌違多年回歸台灣電影圈，在新片《搜查瑠公圳》中飾演一位高風亮節的將軍父親，戲外他接受本報專訪，談及生命中兩位重要的「父親」，一個是鼓勵他走上演藝之路的親生父親，另一個則是「乾爹」導演王正方深深影響他對表演的態度與專業精神。

張世（右）和父親張羽軍在上海黃埔江畔外灘合影。（圓方影業提供）張世（右）和父親張羽軍在上海黃埔江畔外灘合影。（圓方影業提供）

全力以赴 拍完戲就住院

出身於國光藝校的張世年少輕狂，被將軍父親張羽軍勸「乾脆去演戲」，沒想到這一演就是近45年，父親臨終前仍叮囑著他「要好好演戲」。然而，張世當年在北京拍戲，無緣見到父親最後一面，成為一輩子的遺憾，不過張世沒有違背父親的遺願，每一場戲都全力以赴，「我有做到，每次演出我都盡所有能力，每次拍完一部戲一定會住院，我全心全意，問心無愧！」

張世（左）、王正方導演（中）一同在紐約接受華府新聞採訪。（圓方影業提供）張世（左）、王正方導演（中）一同在紐約接受華府新聞採訪。（圓方影業提供）

張世這一輩子的貴人不少，除了受到侯孝賢、王童等導演的提攜之外，也特別感謝導演王正方，當年張世只是個毛頭小子，王正方卻力排眾議，邀請他演出電影《第一次約會》，也因為他在這部電影的好表現被導演王童相中，邀請他演出《香蕉天堂》，因而拿下金馬獎男配角獎。

張世（左）因演出《香蕉天堂》獲封金馬獎最佳男配角，右為鈕承澤。（翻攝自國家影視聽中心）張世（左）因演出《香蕉天堂》獲封金馬獎最佳男配角，右為鈕承澤。（翻攝自國家影視聽中心）

當年張世跟著王正方的腳步前往美國見世面，怎料在異國打拚不容易，台灣又正逢本土劇崛起時代，不會說台語的張世顯得格格不入，王正方這才鼓勵他前往中國發展，開始透過一部部戲劇累積經驗、打穩演員基本功，在《漢武大帝》、《神話》中都能看得到張世的硬底子實力，雖然是綠葉，但精彩演技完全不輸給主角。

張世（左）主演王正方執導的《第一次約會》。（圓方影業提供）張世（左）主演王正方執導的《第一次約會》。（圓方影業提供）

專注角色 表演最高境界

張世回憶起王正方曾罵他：「你演什麼東西？不要演！」意思是當燈光一亮、攝影機一轉，演員在鏡頭下就要進入角色當中，讓表演自然發生，這才是演員該有的專業態度。像這次在電影《搜查瑠公圳》當中，張世有一場7分鐘的戲碼，讓現場工作人員泣不成聲，甚至有人起身向他告白「世哥，我愛你」，張世認為，當演員全神關注於角色當中時，「自然萬物都會與你一起呼吸，那就是表演的最高境界。」

張世用生命在演戲，就如同父親給他的評語「深植人心」，張世認為，當演員入魂於角色當中，投入每場戲，才不辜負父親的交代、師長給他的教育。被問到對今年的金馬獎是否有所期待？張世平常心看待，「自己知道你是什麼就夠了。」《搜查瑠公圳》已經在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中