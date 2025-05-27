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娛樂 最新消息

《魷魚2》宋知佑登台 穿回196號運動服玩遊戲喊幸福

宋知佑穿回《魷魚遊戲》的綠色運動服，與粉絲一起玩遊戲。（首湛創意、BILLIONS提供）宋知佑穿回《魷魚遊戲》的綠色運動服，與粉絲一起玩遊戲。（首湛創意、BILLIONS提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星宋知佑因演出《魷魚遊戲2》的「蜜蜂女孩」爆紅，前天在台北三創舉辦個人首場粉絲見面會，還穿回196號選手運動服，與粉絲一起玩踢毽子、打木牌、翻紙牌等遊戲，宋知佑感性表示：「雖然我在劇中比較早被淘汰，覺得有點可惜，但今天能跟大家一起玩，覺得真的非常幸福。」

宋知佑首次來台，已經如願吃了知名小籠包，希望有時間吃芒果冰圓夢，並透露自己看過《神隱少女》後就很想到九份的紅燈籠街去逛逛。

宋知佑在活動上大開金嗓，獻唱IU的《握緊我的手》、中文歌《想見你想見你想見你》，以及大跳JISOO的《earthquake》與aespa《Whiplash》舞蹈，宋知佑還邀請粉絲一起上台跳，消除她的緊張情緒。

此次的見面會名稱為「The First Letter」，宋知佑在最後還準備了親筆中文信感謝大家的陪伴，「因為有你們，我感到非常幸福，也獲得了滿滿的能量」，誠意十足。

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