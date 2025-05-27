（胡如虹和她的藝人朋友們）曹晶晶解剖牛眼睛發現最酷的夢想 小學立志當醫生

曹晶晶從小學2年級就立志當醫生。（記者胡如虹攝）

文／胡如虹

很多人看過牛眼睛，但很少人會去解剖牛眼睛，更沒有人因為解剖牛眼睛而確定人生志向。曹晶晶說她小學2年級參加美國夏令營解剖過牛眼睛，覺得解剖的過程很酷，從那時候就決定了長大要當醫生。

一隻牛眼睛讓一個小女孩決定了未來要走的路，這也是我聽過最酷的夢想故事。

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★從麥克風到手術刀 學業擺第一

今年高中畢業的曹晶晶申請到美國南加大唸人類生物系，6月就要赴美求學，準備按照美國的學制讀完4年大學再考醫學院。

演藝圈的機會難得，很多年輕人為了掌握得來不易的演藝機會，選擇放棄學業。曹晶晶卻從踏入演藝圈開始目標就很明確，不管演藝成績再好，她都要出國唸大學。因為她的人生夢想是當醫生幫助別人，唱歌跳舞是她的興趣，只能當副業。

從《未來少女》選秀比賽的「薄荷水晶」女團出道，曹晶晶體驗過選秀比賽的興奮刺激和競爭壓力，也經歷過女團的訓練和團隊合作的妥協、默契培養；到選擇退團單飛成為白冰冰的子弟兵，經常上《超級冰冰Show》表演；還在赴美國求學前推出《跳舞精靈》單曲。雖然踏入演藝圈不到3年的時間，演藝經歷卻多采多姿，也讓她比同年紀的人顯得早熟。

曹晶晶雖然才17歲，卻早早就計畫好自己未來要走的路。（曹晶晶提供）

★從舞台到開刀房 當義工確認目標

「因為我需要一邊表演一邊兼顧學業，有時候事情變得爆炸多，我就會利用瑣碎的時間來完成許多事情。例如在車上的交通時間拿來寫功課，在實驗室等待的時間用來學舞或練舞。」曹晶晶年紀輕輕就懂得時間管理，為了兼顧夢想跟興趣，只好犧牲玩樂的時間。她笑說同學要約她都得一個月前先預約，所以後來同學都不找她了。

人生有捨就有得，曹晶晶的高中生活排序，學業第一，演藝工作第二。當初她就是因為「薄荷水晶」女團的活動常跟她的學業撞期，才選擇退團。沒想到退團單飛後簽給白冰冰，不但可以好好上課，還有很多的表演機會。她平時最大的樂趣就是去醫院實習，「我常常去醫院做義工、實習，有跟骨科醫生實習過一個禮拜，還進手術室觀摩過醫生怎麼開刀。」

提起進手術室實習的經驗，曹晶晶忍不住興奮的提高語調說，她跟醫生一樣進手術室前先要洗手消毒，因為那是一個比較簡單的手術，病人的腿就在她眼前，她在旁邊觀摩，也一邊幫忙，感覺很酷，她也更確定自己真心喜愛醫生這份工作。

「跳舞精靈」曹晶晶跳起舞來又甜美又有個性，魅力十足。（記者胡如虹攝）

★從跳舞精靈到醫生 努力挺進志向

從舞台到開刀房，今年才17歲的曹晶晶盡情的揮灑青春，不讓青春留白。問她進演藝圈這3年學到了些什麼，她說想法變得成熟很多，因為有太多的事情無法控制，很多時候就要學習接受，還有學習如何跟人家磨合，達到一個雙贏的局面。她也看到一個節目的完成是許多人共同努力的成果，每一個幕後工作人員都很辛苦，都應該被尊重肯定。

「跳舞精靈」曹晶晶很幸運，有舞蹈家姑婆婆曹金鈴的遺傳，跳起舞來有一種渾然天成的美感，但更重要的是她很努力，一步一步的朝她的醫生夢想前進。她的認真努力讓我想起《牧羊少年奇幻之旅》這本書裡，有一句經典名言： 「當你真心渴望某樣東西時，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。」

我相信幾年後「跳舞精靈」曹晶晶會變成「熱舞醫生」曹晶晶。

胡如虹（右）和她的藝人朋友曹晶晶。（記者胡如虹攝）

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