田馥甄埔里田調浪漫約會山友 特別嘉賓鑽裙裡

田馥甄演出中，蟲子飛到她裙子上，成了意外「嘉賓」。（何樂音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕坐在大場館吹冷氣看演唱會雖然舒服，但能和金曲歌后田馥甄在大自然場域日曬、雨淋、看飛行傘，感受不同的音樂氛圍，也成了歌迷難忘回憶。

田馥甄的「田調」Live in Life野地小巡演，繼台南鹽田之後，第二站來到南投埔里虎嘯山嵐飛行場，近日天氣多變，果然遇上下雨，歌迷穿上雨衣聽歌，她也分享看法：「不同於室內場館，戶外演出真的是看天吃飯，老天爺是藝術指導。要給我們風是風、給我們雲是雲，這是最無價，千變萬化的！」

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田馥甄到南投埔里巡演遇到下雨，撐傘演出也保持愉悅心情。（何樂音樂提供）

熱愛登山的田馥甄埔里兩天演出分為日場和夜場，笑說：「白天看山嵐、晚上有夜景，非常浪漫，這是個約會聖地，很開心可以跟你們一起約會！」她把粉絲召喚到山上看演出，喊話：「我們這次先從海拔600公尺開始爬，你們有資格被錄取成為我的山友！」

戶外演出狀況多，田馥甄埔里場出現「不速之客」，她驚呼：「蟲耶！牠要一直在我裙子裡面嗎？」工作人員趕緊上台把甲蟲拿開野放回大自然，田馥甄妙喻：「牠是我身上最美的飾品，也是我演唱會的特別嘉賓！」

田馥甄唱《影子的影子》多次感動落淚，最後還舉起水杯邀請全場：「向人生乾杯！」下一站將前往高雄衛武營廣場繼續唱。

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