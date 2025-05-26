許富凱唱好台語歌成一生使命 董事長推母語創作 許願為江蕙寫歌

董事長、許富凱（右四起）、文香、劉福助獻唱經典台語歌。

（新視紀整合行銷提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「傳唱台語經典歌曲演唱會」昨天登場，金曲歌王許富凱詮釋台語歌壇天王天后歌曲，董事長以搖滾樂團的編制改編羅大佑的《火車》，文香則獻唱「國寶歌王」老公文夏第一首成名曲《飄浪之女》，氣氛感人至深。

許富凱帶來江蕙《家後》、黃乙玲《無字的情批》、洪榮宏《一隻小雨傘》等經典名曲，許富凱說，台語是自己的母語，雖然小時候學唱台語歌，多少有一些抗拒，但到長大之後，發現台語歌有這麼多美好的韻味，想把台語歌唱好也成為自己的一生使命。

請繼續往下閱讀...

董事長一組團就想要從事母語創作，他們說：「台語歌需要傳承，不管什麼樂風，台語總是最對味！」鼓勵年輕音樂人創作台語歌，而且要多聽、多講、多看，就可以增加台語的詞彙。他們也許願未來能為「二姐」江蕙寫歌，尤其是聽到她準備再開演唱會，就表示還有機會達成夢想，一生能寫一首歌給二姐唱，寫台語歌才了無遺憾。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法