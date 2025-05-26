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于美人獻婚姻十字箴言 洪都拉斯喻新人苦盡甘來

于美人送上婚姻箴言，全場爆笑。（記者王文麟攝）于美人送上婚姻箴言，全場爆笑。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕納豆、依依婚禮星光熠熠，曾國城、徐乃麟、王偉忠、陶晶瑩、郭子乾、安心亞等人皆是坐上賓，堪稱半個演藝圈都來了。于美人送上婚姻十字箴言「他不會改、他真的不會改」，令全場笑翻。

王偉忠和太太林慧晶一起到場，他笑說：「事實證明，納豆真好命，依依對他不離不棄。」透露曾問依依看中納豆哪一點，依依當時回答是「因為自己的父母都非常喜歡納豆，覺得他非常可愛。」至於給新人的紅包，他說一定會比納豆包給自己女兒的還多，「要加倍奉還。」

康康打趣納豆的蝌蚪應該游得很厲害。（記者王文麟攝）康康打趣納豆的蝌蚪應該游得很厲害。（記者王文麟攝）

康康盛裝出席，打趣說：「納豆五短必有一長，他的蝌蚪應該游得很厲害，趕快生一個小納豆，有家庭和孩子，人生會很不一樣，這是我的體悟。」他不忘開黃腔說：「祝新人早生貴子，就不用找衛生紙。」

洪都拉斯提供婚姻經營之道。（記者王文麟攝）洪都拉斯提供婚姻經營之道。（記者王文麟攝）

洪都拉斯談到，一路看著納豆、依依歷經風風雨雨，兩人結為連理讓他很有感觸，形容兩人的幸福是「苦盡甘來」，提到婚姻經營之道，60歲的洪都拉斯相當有感觸說：「他們經歷最深沉的真愛，往後遇到人生低潮要先想到另一半，像我60歲，只有牽手（老婆的台語）能陪著我。」而紅包數目，洪都拉斯打趣，為了包紅包先去上了一個通告，打贏麻將，「禮輕情意重，納豆應該會覺得我包得不錯。」

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