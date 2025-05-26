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娛樂 最新消息

納豆大陣仗娶依依 笑當8次郎

納豆（右）與依依昨舉辦婚宴，席開50桌砸約3百萬。（記者王文麟攝）納豆（右）與依依昨舉辦婚宴，席開50桌砸約3百萬。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕納豆與依依昨在台北寒舍艾美舉辦婚宴，席開50桌砸約300萬，找來好友阿Ken擔任婚宴主持人，納豆與依依相戀過程經過無數風雨，一路互相扶持無疑是演藝圈的一段佳話，納豆直呼當時第一次跟依依交往就想娶她，隨即搞笑改口說是交往穩定後，依依則感性告白對方，覺得沒有納豆自己會活不下去。

納豆大陣仗娶依依 笑當8次郎阿Ken（右）擔任納豆、依依的婚宴主持人，笑料不斷。
（記者王文麟攝）

44歲納豆與小12歲依依感情長跑8年，2022年初納豆因腦出血住院開刀，在鬼門關前走了一遭，期間依依不離不棄相伴照顧，納豆也曾感性告白依依：「我的命是妳救的。」納豆在2024年11月於《食尚玩家》沖繩出外景時，單膝下跪向依依求婚，並在同年12月登記。

昨晚小倆口大婚，依依坦言曾一度想跑但依然為了納豆停留，依依說：「我其實很感謝你生病，當你生病後才發現，生活沒有你是一件可怕的事，才知道我很愛你，沒有你我也活不下去，雖然這一路有不少辛苦，但你帶給我的幸福比辛苦多很多很多。」

而之前小倆口為了婚禮決定延後生子計畫，依依笑說這期間她都努力裝睡躲開納豆突襲，納豆被問到婚禮結束後是否會「一次爆發」，納豆則秒回：「當然！今晚8次！」浮誇的反應讓阿Ken笑回說要在旁邊數。

至於昨晚紅包誰包最大包？依依則說應該是阿Ken，有趣的是，三人拍照時阿Ken還揶揄納豆像「花童」，讓納豆急跳腳說自己是新郎，綜藝人的新婚日依然充滿笑梗。

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