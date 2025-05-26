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娛樂 最新消息

蘇志燮獻愛心想登台北101 玉澤演被拱解釦子嗆粉絲變態

玉澤演（左）、蘇志燮穿西裝一同唱跳。（SHOWOFFICE提供）玉澤演（左）、蘇志燮穿西裝一同唱跳。（SHOWOFFICE提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星蘇志燮、玉澤演昨在台舉行見面會，這對同門師兄弟寵粉無極限，蘇志燮舞台上比愛心，玉澤演則跑上台北國際會議中心4樓送禮物，還大玩自拍，現場尖叫聲連連。

蘇志燮昨獻唱《Can’t Smile Without You》，玉澤演則表演中文歌《跳樓機》，兩人還合唱《Sunshine》，讓粉絲聽得如癡如醉。玉澤演在唱跳之餘還與粉絲玩遊戲，他與粉絲打賭「答錯一題就解一顆釦子」，讓粉絲嗨到不行，玉澤演用中文嗆粉絲是變態，最後也真的信守承諾解釦子露胸肌，說到做到。

難得來台，蘇志燮想去台北101，玉澤演提議︰「就在旁邊，不然你現在去個10分鐘。」蘇志燮笑說︰「那我去去就回。」粉絲則邀請玉澤演「來我家」，玉澤演用中文回應：「你的家，沒關係嗎？」他說如果每個台灣粉絲的家都要去，那可能要常常來。

玉澤演前天逛了夜市，吃了蒸餃、酸辣湯及地瓜球，被問是否有吃臭豆腐，玉澤演立刻叫大家「噓」，坦承雖然看到臭豆腐時有想到與粉絲的約定，但當下吃太飽，蘇志燮趁機補刀：「相信他會遵守約定。」玉澤演才說會帶粉絲一起去台北101和夜市，完成吃臭豆腐的承諾。

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