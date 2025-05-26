（第78屆坎城影展）伊朗導演賈法潘納希偷拍片摘金棕櫚 巴西《秘密特工》雙響砲

伊朗導演賈法潘納希獲得坎城金棕櫚，集滿歐洲三大影展大獎。（法新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第78屆坎城影展在台灣時間昨凌晨舉行頒獎典禮，伊朗異議導演賈法潘納希獲頒坎城最高榮譽金棕櫚獎，他曾遭伊朗當局禁止拍電影20年，據悉他的最新力作《這只是一場意外》也是秘密拍攝。

伊朗導演賈法潘納希從兩大影后凱特布蘭琪（左）和茱麗葉畢諾許（右）手上領獎。（歐新社）

雖然在典禮開始前發生大規模停電，所幸閉幕式仍如期舉行。伊朗導演賈法潘納希帶著新作《這只是一場意外》獲得坎城金棕櫚，成功集滿歐洲三大影展大獎。2010年他原將前往坎城擔任評審，卻因批評政府而身陷囹圄，茱麗葉畢諾許則高舉他的名牌致意。15年後，賈法潘納希從茱麗葉畢諾許、凱特布蘭琪手中領獎，獲得全場掌聲。

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巴西電影《秘密特工》獲得雙料大獎，導演克雷伯曼東沙費侯幫新科影帝華格納莫拉領獎。（美聯社）

巴西電影《秘密特工》奪下雙料大獎，男主角華格納莫拉成為新科坎城影帝，由導演克雷伯曼東沙費侯代領。導演在後台開香檳慶祝時，卻發現自己的名字又出現在畫面上，還以為是重播，定睛一看才發現自己奪得最佳導演，他希望讓更多人看到這部電影；男主角華格納莫拉則在得獎後開心直呼是人生最榮耀的一天。

挪威導演尤沃金提爾（中）以《情感的價值》奪獎喊「命中註定」。（美聯社）

坎城影后由法籍阿爾及利亞裔女星娜迪亞梅利蒂抱走，她年僅23歲就以電影《Little Sister》封后，未來可期。評審團大獎頒給挪威電影《情感的價值》，導演尤沃金提爾稱獲獎像「命中註定」，因為片中有一處刪減片段，正是獲得坎城影展評審團大獎，提爾幽默表示「或許我們會把這段加回來」，讓記者會心一笑。

中國導演畢贛憑藉著《狂野時代》獲得特別獎。（美聯社）舒淇主演的電影《狂野時代》有望直接在台灣上映。（翻攝自X）

特別獎頒給了中國導演畢贛的《狂野時代》，這是繼台灣導演侯孝賢的《刺客聶隱娘》在2015年於主競賽獲得最佳導演之後，暌違10年又有華語電影拿獎。值得一提的是，舒淇都有參演這兩部作品，除了演技備受肯定，也是位幸運女神。

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