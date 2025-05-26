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娛樂 最新消息

j-hope玩火劈腿頂胯熱翻天 預告好消息 台粉嗨喊BTS

j-hope熱力四射，數度掀起全場粉絲尖叫聲。（Live Nation Taiwan提供）j-hope熱力四射，數度掀起全場粉絲尖叫聲。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團的j-hope出道12年首次舉行個人世界巡演，前天起在林口體育館連唱兩天，近兩萬張門票完售。他兩度下台與歌迷近距離互動，全場ARMY（粉絲名）尖叫聲連連。j-hope向台粉喊話「你們讓我今晚超級興奮」、「你們很HOT」，更預告即將迎來好消息，讓粉絲興奮大喊「BTS」，場面相當壯觀。

j-hope開場身穿紅色服裝，高舉雙手享受粉絲的歡呼聲。（Live Nation Taiwan提供）j-hope開場身穿紅色服裝，高舉雙手享受粉絲的歡呼聲。（Live Nation Taiwan提供）

j-hope共演唱22首歌曲、140分鐘的演出嗨翻全場，光是開場就掀起極大尖叫聲，甚至當場拿起打火機，搭配後方螢幕的火光，宛如整個演唱會都陷入火海，十分震撼。

演唱會的重頭戲，莫過於防彈少年團的歌曲《MIC Drop》，台粉應援超驚人，震耳欲聾的聲音快掀翻屋頂；接下來的歌曲《鴉雀》，j-hope不但劈腿還頂胯，氣氛嗨到不行。

j-hope在演出尾聲十分感性。（Live Nation Taiwan提供）j-hope在演出尾聲十分感性。（Live Nation Taiwan提供）

上次BTS來台演出是2018年，他有感而發稱這麼久沒有來台北了，接近8年沒見，所以每一張臉都非常仔細的看，大讚「你們還是很漂亮喔」，表示真的非常開心且幸福。

5月即將結束，j-hope突然表示：「如果我告訴你們有趣的消息…應該很快有好消息跟大家說，嘿嘿！」他話一說完，粉絲就大喊「BTS」，畢竟防彈少年團的成員將在6月全數服完兵役，全員合體令粉絲相當期待。

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