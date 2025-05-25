張榕容誇「人口販子」高捷很善良 《誤殺3》導演懷疑選錯角

高捷（前排左起）、導演甘劍宇；張榕容（後排左起）、周楚濋一同出席《誤殺3》兩岸電影展記者會。（兩岸電影展提供）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《誤殺3》受邀參展兩岸電影展，導演甘劍宇昨與演員高捷、張榕容、周楚濋一同亮相。高捷首度挑戰人口販子角色，直言：「一接到劇本就知道不是善類！」他誇導演在現場「指揮若定」，並為電影最終締造9.33億人民幣（約台幣38.81億元）票房感到驕傲。

張榕容與高捷繼《重生》後再度合作，笑說：「捷哥第一次（合作）打我，第二次殺我！」雖然高捷戲裡演反派，她形容他私下其實非常善良，導演也補充：「他在片場很溫和，讓我們一度懷疑是不是選錯角，結果一上戲就變了一個人，這就是專業的演員。」

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提到片中人口販運問題，張榕容語重心長表示，不管是不是為人父母，看到孩子出生都會開心、看到受傷會難過，「有時候多管閒事可能可以救很多人，所以大家要多一些愛心，把手機拿開往外看看世界，給更多愛跟希望。」更說：「我超雞婆，碰到事情一定會站出來！」

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